8 produtos de cabelo para fios saudáveis no verão

Mar, sol e piscina podem afetar (muito) a saúde dos seus fios. Na estação mais quente do ano, oferecemos uma seleção esperta para além do combo shampoo e condicionador. Então, se você, assim como a gente, quer manter a beleza do cabelo durante o verão, vale a pena conferir!

Ultimate Repair Máscara, Wella A formulação composta por AHA e Ômega-9 repara, fortalece e suaviza todos os tipos de cabelo (inclusive os coloridos), proporcionando condicionamento intenso e redução de frizz. O melhor de tudo é sua tecnologia adaptativa, atuando nas áreas mais danificadas dos fios. Compre agora: Beleza na Web - R$ 193,90

Metal Detox Crème, L’Oréal Proteção contra metais, raios UV e temperaturas de até 230°C? Temos! O leave-in promove hidratação intensa e maciez duradoura enquanto reduz a quebra dos fios em 97%, graças à glicoamina, único agente ativo pequeno o suficiente para penetrar e neutralizar o metal presente dentro da fibra capilar. Compre agora: Amazon - R$ 242,10

Sublime Multibenefícios, Magic Beauty Nutrir e regenerar a fibra capilar é tarefa obrigatória na estação mais quente do ano. O Sublime Multibenefícios atua nessas frentes, devolvendo brilho e maciez, além de oferecer proteção térmica e contra os raios UV. Compre agora: Beleza na Web - R$ 89,90

Divine Sérum Plume Sensation, Braé Finalizar o cabelo durante o verão não precisa ser difícil! Criado a partir dessa premissa, o sérum promete deixar os fios soltos, macios e modelados enquanto protege-os do sol. Compre agora: Sephora - R$ 93

OSiS+ Bounty Balm, Schwarzkopf Realçar as ondas do cabelo, tornar a penteabilidade mais fácil e reduzir o frizz são praticamente os sonhos das cacheadas. Sorte que este creme existe para realizar esses desejos – e um pouco mais: o produto contribui para a nutrição dos fios e pode ser usado como texturizador. Compre agora: Amazon - R$ 99

Continua após a publicidade

Gritty Wax Paste, Authentic Beauty Concept A pasta de cera serve para fixar, criar efeitos de textura seca e dar o acabamento semi mate, perfeito para o calorão. Compre agora: Sephora - R$ 230

Spray de Limão Siciliano, Phebo Não importa se a intenção é deixar o cabelo cheiroso depois da praia ou antes da festa, a perfumação cítrica de limão-siciliano faz valer a pena levar o produto vegano na bolsa. Compre agora: Beleza na Web - R$ 31,90

Leave-in Siàge Cauterização do Lisos, Eudora Perfeito para cabelos lisos, o leave-in é composto por Amino10-Effex, um blend de dez aminoácidos que preenche e fortalece a estrutura do fio, evitando pontas afinadas e enrijecidas. Compre agora: Eudora - R$ 49,99