Testamos os lançamentos de perfumes para você usar no inverno

Nada mais gostoso que se arrumar para sair, dormir, fazer skincare, ficar em casa vendo filme, encontrar as amigas (ou o crush) e passar aquele perfume favorito. Sorte a nossa que o primeiro semestre de 2023 foi recheado de lançamentos deliciosos para você incrementar a penteadeira e as referências olfativas. A equipe de CLAUDIA testou alguns deles e te dá as características e motivos de escolher um novo queridinho:

Prada Paradoxe O grande lançamento do ano de Prada Beauty é a fragrância feminina Paradoxe Eau de Parfum (a partir de R$ 381,65, 30ml – o refil de 100ml custa R$ 749). Com uma embalagem digna de deixar exposta na bancada da pia ou na penteadeira, fazendo um aceno para a arquitetura, o perfume é marcante, mas sem enjoar o olfato ao longo do dia – por sinal, dura bastante na pele. O produto foi pensado para uma mulher contemporânea multifacetada, e não poderia concordar mais. Tem uma coisa de sensualidade e firmeza, mas também é delicado e fresco. Na composição, uma combinação de flores brancas abraça os acordes de Ambrofix™ (composto comumente usado em perfumes masculinos) e o Serenolide™, nova molécula de almíscar responsável pelo toque final. (Paula Jacob) Compre agora: Sephora - R$ 381,65

Happy Place Qual o cheiro da felicidade? O Happy Place (R$159, 60ml) é o lançamento da marca brasileira L’ENVIE com a Smiley®️, símbolo registrado da felicidade. O perfume consegue trazer essa sensação de felicidade, tem um toque cítrico quando você aplica na pele e ao longo do dia, a fragrância de cedro é a que mais domina. É bem energizante e foi idealizado com estudos de neurociência, é um cheirinho que foi desenvolvido para melhorar o seu humor. O Happy Place poderia ser um primo do J’Adore, da Dior, é um floral amadeirado bem gostoso e um quê de mulher madura. Tem uma boa fixação e deixa um frescor bem agradável no corpo. Não é enjoativo e é bem feminino, ótimo para usar durante o dia. (Raissa Basílio) Compre agora: Lenvie - R$ 159,00

Una Somo Com fragrância floral-oriental, o Una Somos (R$ 165,65), da Natura, combina frescor e sensualidade em suas notas. Jasmim, rosa, patchouli, madeiras e baunilha estão entre os componentes. A perfumista Verônica Kato colaborou no processo de criação, e a inspiração foi a força e a diversidade das mulheres brasileiras. Para as apaixonadas por cheiros marcantes, doces e envolventes, vale a aposta! O perfume ainda carrega consigo ótima fixação e projeção – basta aplicar e os elogios já começam a aparecer. (Lorraine Moreira) Compre agora: Amazon - R$ 165,65

Coffee Woman Seduction Touch A versão feminina do famoso Coffee, de O Boticário, tem uma embalagem belíssima, que automaticamente remete à sedução. É um perfume doce, mas é em um nível agradável e bem controlado, graças à mistura de notas florais com orientais. Não é enjoativo. O Coffee Woman Seduction Touch (R$ 174,90) é uma fragrância marcante, para ocasiões especiais. Não seria minha escolha para o cotidiano, mas é excelente para um date e qualquer situação que você busque um perfume que exala sensualidade. (Raissa Basílio) Compre agora: oBoticário - R$ 174,90

Montblanc Signature Absolue Foi da escrita poética da nossa existência que Montblanc buscou inspiração para a linha de fragrâncias femininas Montblanc Signature, lançada em 2020, que acaba de ganhar um novo perfume, o Montblanc Signature Absolue (a partir de R$ 334,80). O tom de ouro no frasco dá a pista para as notas olfativas criadas pelos perfumistas da casa, Meabh McCurtin e Anne Flipo: as flores tuberosa, plumeria e ylang-ylang ficam mais solares e deliciosamente complexas com toques de fava tonka, cedro e âmbar dourado. Na pele, fica vibrante, sem perder a refrescância frutada da mandarina e da pera Williams. Por trás da criação, a assinatura Montblanc: os ingredientes naturais são sustentáveis, provenientes de produções que estimulam o desenvolvimento das comunidades locais. (Helena Galante) Compre agora: Beleza na Web - R$ 334,80

Aqua Allegoria Forte Como o próprio nome já sugere, o Aqua Allegoria Forte Nerolia Vetiver (R$585,50, 75ml, na Sephora) tem notas mais intensas que os outros da família Aqua Allegoria. O frescor da bergamota vem adocicado, sem enjoar, tudo por conta da pontuação de neroli e figo, que remetem a uma estética elegante e firme. O aspecto floral surge da destilação a vapor da flor de laranjeira da Calábria. Destaco também a produção sustentável da Guerlain, que, além de renovar o frasco lindíssimo com 15% de vidro reciclado, ainda possui 95% de ingredientes naturais e álcool proveniente do plantio responsável de beterraba. (Paula Jacob) Compre agora: Beleza na Web - R$ 585,50