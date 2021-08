Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Lua passa a transitar em Gêmeos incentivando a conversa, rever irmãos, se reunir com vizinhos, fazer pequenas viagens, trocar conhecimentos… Muito cuidado para não acabar falando demais. Ao afirmar algo, antes tenha certeza de ser verdade, ok?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br