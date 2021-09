Horóscopo do dia

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Armadilha do dia que os astros nos alertam: toda vez que nos importamos demais com a opinião dos outros, isso revela que estamos com baixa autoestima e, por isso, não nos valorizamos, não nos achamos importantes, ficamos tristes e à mercê dos outros. Esteja alerta, ok? Hora de perceber o que VOCÊ quer para si. E que os outros p*-se! Entendeu?

*Por Aline Schulz – Astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br