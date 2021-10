Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

Atualizado em 4 out 2021, 18h07 - Publicado em 5 out 2021, 07h00

Por Da Redação Atualizado em 4 out 2021, 18h07 - Publicado em 5 out 2021, 07h00

Dia de atenção com propósitos a médio e longo prazo. Não se esqueça que toda ação gerada agora tem seu resultado ali na frente. Cuide melhor do que é propósito pra você, não desperdice tempo e energia com situações e pessoas que já trouxeram aprendizados e não há nada mais para agregar.