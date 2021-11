Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)

As expectativas que criamos nem sempre acontecem, mas o que importa de verdade é como reagimos a isso. Lembre-se que estamos no comando das nossas emoções, o que sentir além pode ser facilmente extinto do nosso coração.