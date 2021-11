Horóscopo semanal de 21/11 a 27/11: Sol sagitariano afeta todos os signos

Semana de pós-eclipse e estamos como? Sobrevivemos! Foram dias de provação interna, com muitas lágrimas, incômodos e, principalmente, força em resolver todas as pendências que escondemos no passado. A energia do eclipse dura seis meses, em média. Então, tem muita regeneração pela frente.

Essa semana, o Sol encontra o signo de Sagitário e traz a força do elemento Fogo, onde estaremos um tanto mais otimistas com as nossas atitudes e com nossos objetivos. Sem essa de esperar acontecer, a gente vai lá e faz. Podemos encontrar desafios sim, mas a nossa energia e a nossa espiritualidade nos acompanham para as melhores decisões possíveis acontecerem.

Confira as previsões para cada signo nesta semana:

Áries

Com as energias se despedindo essa semana do seu lado emocional, você ainda poderá sentir resquícios de um peso interno, mas nada que faça você parar. Tente entender de onde vem certas inseguranças e o porquê de agir como age em certas situações. Fique ligada nos seus sonhos, alguns bons insights poderão chegar através deles.

Veja a previsão mensal para o signo de Áries

Touro

Pós-eclipse em seu signo traz mudanças para os próximos seis meses. Não adianta controlar a evolução, ela acontece – mas, antes, muitas lágrimas e teimosias tendem a te cercar. Liberte-se das amarras internas e abra-se para as novas possibilidades que o universo traz.

Veja a previsão mensal para o signo de Touro

Gêmeos

A semana inicia com a Lua em seu signo trazendo um pouco de dúvida e incerteza no coração, mas nada que uma mente forte não consiga reverter essa energia. Muitas ideias te cercam, mas saiba separar o que realmente contribui com você.

Veja a previsão mensal para o signo de Gêmeos

Leão

Momento de maior autocuidado e um certo otimismo te invade nos próximos dias. Você estará em uma energia de maior conexão com a espiritualidade, aproveite bastante esses insights. Algumas “coincidências” te colocarão em caminhos muito importantes para sua essência, fique ligada

Veja a previsão mensal para o signo de Leão

Virgem

Algumas questões ligadas ao setor pessoal ganham força essa semana, fazendo com que você libere as amarras do “ tentar” controlar o que não dá. Aproveite os dias seguintes para equilibrar emoções, não dê tanta importância ao que não tem. Dias excelentes para colocar o corpo em movimento, escolha relaxar também.

Veja previsão mensal para o signo de Virgem

Libra

A força solar ilumina seu setor de comunicação – e caso você seja dessa área, poderá chamar mais atenção do que nunca essa semana. Convites, comemorações, momentos de compartilhar seu conhecimento – tudo está com portas abertas. Dias ótimos para você colocar a cabeça e o coração em alinhamento, basta querer.

Continua após a publicidade

Veja previsão mensal para o signo de Libra

Escorpião

Com o sol se despedindo do seu signo e um pós-eclipse agindo diretamente por aí, impossível ver mares tão calmos. Mas, com esse boom energético no céu, a tendência é que questões até então difíceis de serem vistas e vividas ganham novos capítulos. Não postergue a regeneração de sentimentos, acolha o que precisa e siga em frente. Bons caminhos surgem para quem está disposto!

Veja a previsão mensal para o signo de Escorpião

Sagitário

O Sol pintando essa semana por aí traz a você uma recarga de autocuidado, brilho e estima, além de um certo otimismo que invade. Você estará mais determinada em fazer as coisas que precisam, sem deixar para depois. Reflita o que você não quer mais vivenciar em sua vida e esteja preparada para as mudanças que chegam. Não tenha medo do novo.

Veja a previsão mensal para o signo de Sagitário

Capricórnio

Uma oposição entre Vênus, em seu signo, e a Lua essa semana, traçam questões a serem vivenciadas e faladas, sobretudo no que diz respeito a amor. Pare de tentar encobrir certos sentimentos e verdades, os astros estão a postos para te mostrar o que de fato é real – e é nessa constatação que você deve se apegar para seguir em frente.

Veja a previsão mensal para o signo de Capricórnio

Aquário

Cuidado com os exageros essa semana. Você tem vindo de dias confusos, corridos e de muita cobrança interna e externa. Tenha calma nas próximas decisões, não precisa sentir o peso do mundo nas costas. Cuide bastante do seu mental, pois é ele quem vai te guiar nos insights e decisões essa semana.

Veja a previsão mensal para o signo de Aquário

Peixes

Uma forte energia essa semana te coloca em estado de percepção de tudo que pode vir a mudar nos próximos dias, sobretudo na sua carreira. Momento de analisar o que precisa para tomar novas e prósperas atitudes em prol de melhorias. Não deixe passar uma intuição sequer em torno de novos movimentos pra você, vá sem medo!

Veja a previsão mensal para o signo de Peixes

*Vivi Pettersen é jornalista por formação, astróloga, taróloga e terapeuta humanista por paixão e vocação. Acompanhe seus conteúdos no Instagram (@viviastrologica)