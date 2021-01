Como a pandemia ressignificou as cerimônias de casamento

“Quando refleti sobre todas as mudanças recentes no mercado dos eventos na virada do ano, tive sentimentos mistos. Comecei a escrever sobre casamentos quando fiquei noiva, em 2016, e nunca imaginei que teria que repensar tão profundamente o modo como comemoramos.

As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 aceleraram soluções criativas para que pudéssemos continuar compartilhando momentos importantes com quem amamos. A vontade de celebrar a vida ficou ainda maior e o que realmente importa se tornou mais evidente do que nunca.

Esse pensamento introspectivo é o que vai ditar muitas das tendências que acredito que veremos em 2021. Afinal, elas nascem a partir de necessidades e acompanham uma curva de comportamento.

A pandemia encorajou – e até forçou – os casais a serem mais minuciosos nas escolhas para o grande dia. Não é exagero dizer que os eventos que estão sendo planejados agora sejam mais carregados de significado do que nunca. Arrisco dizer que 2021 será o ano dos casamentos com alma.”

Gênio forte

O vestido de noiva do momento tem características marcantes. Será a vez das mangas bufantes, linhas arquitetônicas e tecidos lisos e estruturados, em vez das delicadas rendas. Os acessórios passam longe de serem discretos – tiaras e brincos com muita personalidade também vão se destacar. E, adivinha? O noivo está convocado a ousar também! Tons inusitados são bem-vindos nos ternos e gravatas.

Continua após a publicidade

Comes & bebes

A personalidade dos noivos será refletida em todas as escolhas, incluindo as gastronômicas. Cardápios fixos ficarão no passado. O menu deve expressar o paladar e estilo dos anfitriões. E a mesma lógica serve para os drinks, que podem ser adequados a gosto. Fica a dica: a apresentação conta tanto quanto o sabor!

1) As cores dos tecidos artesanais da @carretelfitas são inspiradoras

2) O trabalho manual de @brazilmurgel eleva as alianças a outro nível de luxo

3) Jogo de Taças Vintage Coquetel, Westwing, R$ 284,90

Novos padrões

Muitos noivos irão trocar formatos convencionais por elopements (casamentos a dois) ou microweddings para até 40 convidados. Enquanto as pistas de dança forem contraindicadas, a procura por comemorações de dia será maior. Independentemente da configuração, criar um ambiente confortável e seguro é prioridade. Espaços ao ar livre, que podem oferecer menos riscos para convidados e fornecedores, estão em alta.

Menos é mais

Com um número reduzido de convidados, a sofisticação do evento aumenta. Espero ver toques extravagantes e muita personalização na decoração. Os esforços serão voltados para oferecer uma experiência multissensorial. Os arranjos tradicionais serão substituídos por verdadeiras instalações florais, como arcos e estruturas suspensas. A iluminação será um elemento indispensável para proporcionar uma sensação de aconchego e criar um ambiente dramático.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia