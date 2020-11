Estes 4 pedidos de casamento foram emocionantes e também criativos

Fogos, buquê de flores gigante e música inédita com a história de amor do casal. A grandiosidade do pedido de namoro feito para a ex-BBB e influencer Rafa Kalimann pelo compositor Daniel Caon movimentou a internet na segunda-feira (9). O casal se envolveu pela primeira vez há sete anos, mas acabou perdendo o contato. O reencontro aconteceu pelo reality show Big Brother Brasil 20, que Daniel participou apenas na casa de vidro e Rafa como integrante do time dos famosos convidados.

Em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, Daniel preparou um jantar ao ar livre para os dois. Enquanto a música que ele fez para a amada tocava, os fogos pintaram o céu e também formaram a frase “quer namorar comigo?”.

Mas, para surpreender a pessoa amada, não é preciso grandiosidade. A criatividade unida à simplicidade podem fazer toda diferença e deixar o momento tão especial quanto uma surpresa mirabolante.

Por isso, separamos 4 momentos emocionantes que vão te inspirar a fazer pedido não apenas em relacionamento afetivos, como namoro e casamento, mas também para surpreender padrinhos e madrinhas.

No vídeo abaixo, um noivo pede que seu irmão seja seu padrinho de casamento e a reação do escolhido é comovente.

Já Lee Loecher inovou no pedido para Sthuthi David ser sua noiva. Ele planejou uma exibição especial do desenho preferido de sua noiva, A Bela Adormecida, com algumas modificações em um cinema repleto de amigos e familiares na plateia, detalhes que nem passavam pela cabeça de Sthuthi.

A Giovana usou da simplicidade para pedir sua namorada Diandra em casamento. Juntas, elas cuidam do canal Entre Elas, onde a surpresa foi compartilhada. A família das duas não só esteve presente no momento, como também participaou da surpresa emocionante.

O casal de youtuber, Kaique Costa e Maju Silva, compartilharam com seus seguidores o tão esperado pedido de casamento e também reagiram à surpresa. Caique escreveu no estacionamento do condomínio de sua casa “Casa comigo?” para Maju ver da janela do apartamento.

O que você precisa saber sobre gravidez em tempos de pandemia