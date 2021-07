Previsão astrológica desta quarta-feira (28)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Alerta: Mercúrio passa a transitar em Leão, Júpiter em Aquário e a Lua em Áries. Socorro! Muito cuidado com impulsividade, necessidade de liberdade, questionamentos desnecessários, carência e dramatização. Tudo pode parecer mais forte ou maior do que na verdade é. Olhe mais de perto para tudo o que acontece e sente para evitar fazer tempestade em copos d’água.

*Por Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br