Horóscopo da Susan Miller: previsões para todos os signos em julho

Câncer

21/6 a 21/7

Júpiter em Aquário ajudou você a pagar dívidas e colocar suas finanças em ordem. Desde maio, o planeta voltou para Peixes, onde fica apenas até o dia 28 de julho. Essa também é uma conjunção positiva para você, já que beneficia viagens, educação e publicidade. É possível que você tenha ganhado algum tempo sob os holofotes com seu trabalho. Saturno também está influenciando seu dinheiro e vai levar você a caminhos que impactarão sua vida a longo prazo. No dia 13 de julho, Vênus e Marte se encontram em Leão, sua casa da renda, isso também fará você olhar para as finanças. No dia 9 de julho, a Lua nova em Câncer aumenta o clima de romance. É hora de falar de futuro e compromisso. Também é possível que amigos se aproximem, promovendo não só momentos prazerosos, mas sugerindo uma solução inesperada para um problema.

Leão

22/7 a 22/8

Esse mês pode ser glorioso, pois Vênus e Marte estarão no seu signo juntos no dia 13 de julho. Será uma terça, mas a energia divina poderá ser sentida desde o fim de semana. Aproveite essa tensão sexual e magnetismo para o romance. Vênus fica até o dia 21 de julho e Marte até o dia 29. É um bom período para mudar o cabelo, comprar peças novas para o guarda-roupa e até experimentar uma fragrância que represente esse seu momento. Essas forças são importantes para colaborar com sua autoestima. Talvez você se sinta insegura às vezes, mas lembre-se de se dar o devido valor e pensar em todas as suas realizações. No dia 9 de julho, a Lua nova em Câncer, sua casa da reflexão, promove momentos de introspecção para pensar no seu aniversário que se aproxima. O ideal é usar essa energia para planejar. O que você pretende fazer para tornar um sonho realidade? Pode ser que você tenha que dar passinhos de bebê na direção certa, mas com certeza chegará lá.

Virgem

23/8 a 22/9

É hora de se divertir, querida virginiana. Eu sei que é difícil para você deixar as responsabilidades um pouco de lado e se reconectar com os amigos, mas é muito importante para seu espírito e também para se manter motivada em seus objetivos. A Lua nova em Câncer, no dia 9, ajuda nisso. Você é uma pessoa muito generosa, e pode ser que essa Lua influencie você a buscar oportunidades de se voluntariar. Plutão na sua casa do amor vai estar oposto a essa Lua e talvez uma pessoa muito próxima, seu par ou um filho, revele que tem se sentido negligenciado e que precisa de atenção. É duro ter que tomar conta de todo mundo, mas você saberá como se equilibrar para se dedicar aos que ama sem perder de vista as suas necessidades. Vênus e Marte se encontram em Leão no dia 13 de julho. A energia será de muita sensualidade. No dia 23 de julho, a Lua cheia deixará você se sentindo sobrecarregada. Você tem a mania de sustentar o mundo nos seus ombros. Evite seguir esse caminho.

Libra

23/9 a 22/10

Julho pode ser o mês mais importante do ano para o progresso na carreira. A Lua nova, no dia 9, será em Câncer, sua casa de realizações profissionais – a única Lua nova do ano no setor! Você deve receber propostas de emprego ou ouvir falar em uma promoção. Pela posição de Urano, é possível que o dinheiro oferecido não seja exatamente o que você tinha em mente, mas dê uma olhada nos benefícios oferecidos pela empresa, que devem ser bastante generosos. No final, o resultado valerá a pena. Talvez, com maior carga no trabalho, você precise rever seus arranjos familiares e a rotina de todos na sua casa. Não se preocupe, porém, pois com planejamento será possível colocar tudo nos eixos. Libra precisa dos amigos para oxigenar a vida e isso anda complicado, mas no dia 13, com o encontro de Marte e Vênus em Leão, é provável que você precise se aproxime de um amigo que vai precisar de você. Também é um bom período para o amor. Curta o clima de romance.

Escorpião

23/10 a 21/11

Apesar de gostar do clima de paz e do tempo de reflexão, ficar em casa tem deixado você bastante esgotada. Você não é a única se sentindo assim, claro. No dia 9 de julho, na Lua nova em Câncer, esse sentimento deve se intensificar, já que mexe com seu setor das viagens distantes. Ainda não é possível ir para muito longe, mas talvez seja possível programar uma escapada para uma casa isolada, onde você possa respirar outros ares sem correr riscos. De qualquer forma, no trabalho o ritmo estará cada vez mais agitado, então pense se consegue mesmo se afastar ou se precisa vistoriar de perto um projeto em que está envolvida. Caso seja possível, leve o computador e trabalhe de outro lugar. Já ajuda a renovar os ares. Você está prestes a conquistar algo importante, então vale a pena estudar bastante a situação antes de tomar uma decisão. Na Lua cheia do dia 23 de julho, fique atenda aos relacionamentos, principalmente familiares, pois uma situação chegará ao ponto culminante.

Sagitário

22/11 a 21/12

Colocar as finanças em ordem estará entre as suas prioridades em julho e a Lua nova do dia 9, em Câncer, ajudará nessa tarefa para que depois você consiga realizar sonhos grandes, como comprar uma casa ou reformar seu endereço atual. Netuno ajudará na criatividade para que o projeto fique com a sua cara e encantador. É um bom momento para olhar mais para dentro de casa e para você mesma. No dia 23 de julho, Lua cheia, Saturno, o planeta professor, vai estar muito ativo, distribuindo ordens para os outros planetas. Saturno quer que você trabalhe, então é provável que o clima de leveza não esteja tão presente nesse período. Não permita que a situação fique insustentável. Se possível, opte por trabalhar de outro lugar (uma casa no campo isolada alugada, talvez), assim terá respiros entre uma tarefa e outra. No dia 29 de julho, Marte entra na sua casa das realizações e você verá um período de surpreendentes acontecimentos na sua carreira – o resultado do esforço virá!

Capricórnio

22/12 a 20/1

Um relacionamento exigirá 100% da sua atenção perto da Lua nova do dia 9, em Câncer, sua área das relações. Talvez você e seu par escolham dar o próximo passo no compromisso e comprem um imóvel ou decidam se casar. Vocês também podem tentar dar uma apimentada na vida a dois. É provável que essas mudanças venham acompanhadas de boas notícias como de uma promoção no trabalho, garantindo segurança financeira. A verdade é que tudo isso acontecerá repentinamente, dando a impressão de que as coisas estão fora de seu controle. Procure olhar para os fatos. Se o assunto for dinheiro, por exemplo, não se comprometa com gastos fora de sua capacidade e tente negociar dívidas que apareçam. Saturno, seu regente, ajudará nesse quesito, trazendo um valor que alguém devia para você há tempos. Se possível, para acalmar a cabeça, cogite fugir para uma casa de campo isolada num fim de semana. Lá, será possível recarregar as energias e se reconectar com você mesma.

Aquário

21/1 a 19/2

Vênus e Marte, amantes celestiais, vão iluminar juntos sua casa de casamentos, Leão, a partir de 13 de julho. Você e seu par devem passar por momentos felizes. Com Saturno por perto, há garantia de estabilidade, portanto, se você ainda não é casada, deve surgir uma conversa sobre o assunto. Não tenha medo do que estar por vir, mas concentre-se no que você tem hoje e pense nos seus sonhos. As finanças andam um pouco bagunçadas e só devem entrar definitivamente no eixo no próximo ano, mas siga com o objetivo de colocar em ordem as contas e se livrar de qualquer dívida. No fim de julho, Júpiter volta ao seu signo, o que significa que você se sentirá otimista, pronta para aproveitar infinitas possibilidades que surgirão. No dia 9 de julho, a Lua nova em Câncer trará um novo projeto de trabalho, aumentando o ritmo e a pressão. Urano auxiliará a deixar a situação mais tranquila. Na Lua cheia do dia 23, sua família trará preocupações. Nem tudo acontece como esperamos, mas foque na melhor saída possível.

Peixes

20/2 a 20/3

Julho deve ser um mês de avanços, pois Júpiter, o planeta da sorte, está no seu signo até o dia 28. Ele é um grande aliado, mas só visita a cada 12 anos, então a energia deve ser muito aproveitada. Você deve ficar bastante otimista e cheia de energia. Ainda que as coisas deem errado, você não se abalará facilmente. A Lua nova do dia 9, em Câncer, iluminará sua casa do amor e parece ter sido pensada para você. Algumas surpresas românticas devem acontecer e é possível que você faça uma viagem curta e rápida com seu par para um destino isolado, onde vocês possam curtir um ao outro. Um projeto criativo exigirá bastante dedicação. Prepare-se para muita agitação profissional, mas não se esqueça de priorizar a sua saúde mental. A Lua cheia do dia 23 não será fácil para ninguém. É provável que você sinta que suas energias estão sendo drenadas. Um assunto evitado há muito tempo terá que ser enfrentado. Tenha coragem e se cuide. Aceite os mimos e acolhimentos oferecidos por aqueles que a cercam.

Áries

21/3 a 20/4

A Lua nova em Câncer, no dia 9 de julho, vai mexer diretamente com a família. Faz tempo que estamos distantes, e ainda não é possível reunir todos com tranquilidade e segurança. Mas faça o que for possível para se sentir próxima deles agora. Pode ser uma ligação por vídeo ou até preparar uma receita que desperte boas lembranças da sua infância. Além disso, talvez você precise repensar seu endereço. Uma mudança de casa agora parece difícil, mas a sensação de renovação será importantíssima. A conjunção de Vênus com Marte, amantes cósmicos, no dia 13 de julho, em Leão, fará o mês ser um dos melhores do ano para romance. Aproveite bastante para ficar com o par, se dedicar a construir mais intimidade e conversar de planos e sonhos. Caso não esteja comprometida, é possível que você encontre alguém interessante para conversar e começar a se envolver. A presença de Júpiter em Peixes, até o dia 28, colabora para sua criatividade. Use-a a seu favor!

Touro

21/4 a 20/5

Os últimos meses foram muito importantes para sua carreira. Júpiter estava na sua casa de realizações ao mesmo tempo que Saturno, uma mistura de sorte e energia com foco e resultados a longo prazo. Os resultados são ótimos, claro, mas o processo também pode ser um pouco cansativo. É por isso que a movimentação de Júpiter para Peixes em maio – e até dia 28 deste mês – deu a oportunidade de parar, avaliar e refletir. Aproveite os últimos dias dessa energia para realinhar suas expectativas e estabelecer objetivos a partir daqui. A Lua cheia do dia 23 vai dar a sensação de estar sobrecarregada. É possível que você fique bastante irritada perto da data, porque mais responsabilidades vão cair sobre você. Respire fundo e lembre-se que é apenas uma fase. No final do mês, você será reconhecida por suas ações – é seu momento de brilhar! Sua casa precisará de sua atenção também, talvez seja necessário fazer uma pequena reforma ou você decida redecorar alguns ambientes que vinha adiando.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Prepare-se para fazer dinheiro, querida geminiana, pois a Lua nova em Câncer vai iluminar a casa da renda. O melhor a fazer para usar essa energia a seu favor é deixar um plano pronto e colocá-lo em ação logo depois da chegada da Lua. Se você é empreendedora, isso quer dizer lançar um novo produto ou campanha, começar uma promoção. Se você trabalha numa empresa, é um bom momento para pedir um aumento. Como Plutão está em oposição a essa Lua, é possível que exista alguém na empresa que não acredite na necessidade de um aumento agora. Tenha na ponta da língua suas realizações e contribuições e não tenha medo de usá-las a seu favor. Vênus e Marte em Leão geram fogos de artifício na sua capacidade de comunicação. Você vai saber fazer com que a mensagem chegue perfeitamente ao outro lado. Também é possível que você consiga organizar uma escapada para uma casa alugada e isolada, para mudar um pouco os ares e as paisagens. É ideal para renovar as energias.