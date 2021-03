Previsão astrológica para sua terça-feira (16)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Teimosia na medida certa te leva longe, faz alcançar o que a maioria desiste no meio do caminho. A Lua em Touro te pergunta: onde você pode persistir mais? Foque nisso! Surpreenda-se com os resultados…

