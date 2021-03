Susan Miller: as previsões para todos os signos em março

Peixes (20/2 a 20/3)

Alguém muito importante em sua vida será o portador de notícias incríveis. O que está para acontecer vai emocioná-la e deixá-la muito feliz. Por outro lado, fique de olho em relações amorosas, mesmo se for de longa data. A oposição de seu regente, Netuno, à Lua pode fazer com que você se deixe levar por uma ilusão. Com a chegada da Lua nova do dia 13 de março em seu signo, você será capaz de enxergar com maior clareza. Marte estará na área doméstica de seu mapa, fornecendo tempo e motivação para melhorar sua casa. O fogo da paixão também esquentará – caso ela se comprove legítima. Vênus em seu signo até o dia 21 lhe dará um brilho único, aumentando seu magnetismo. A Lua cheia do dia 28 beneficia a entrada de uma quantia substanciosa em dinheiro, algo reconfortante.

Áries (21/3 a 20/4)

As vibrações da Lua cheia do dia 27 de fevereiro ainda estarão reverberando no começo de março. É provável que você precise se dedicar ao máximo a um projeto nos últimos dias do mês e essa energia vai ajudar na finalização de detalhes, garantindo a entrega perfeita. Este trabalho poderá ajudá-la a se destacar em seu setor, mas também vai exigir bastante de sua saúde. Tenha cautela com limites e certifique-se de dormir e se alimentar bem. Na Lua nova do dia 13 de março, você talvez queira se isolar. Com seu aniversário se aproximando, aproveite para refletir sobre desejos para o novo ciclo. Escolha uma meta para os próximos meses e isso os tornará mais emocionantes. Vênus entrará em seu signo no dia 21, evidenciando seu charme e trazendo muitos elogios. A Lua cheia em Libra do dia 28 será adorável, culminando em uma parceria importante. Qualquer plano ou promessa feita durante esse período terá efeitos duradouros.

Touro (21/4 a 20/5)

Pela primeira vez em 12 anos, Júpiter está dando uma mãozinha para que você progrida na carreira. Boas notícias poderão chegar ao longo do ano, permitindo que você deixe sua marca na área profissional. Se está procurando emprego, as oportunidades certamente surgirão e a ajuda do planeta lhe dará grande vantagem sobre outros candidatos. Marte em seu signo a colocará sob os holofotes. Aproveite para se destacar em reuniões. O astro também irá motivá-la a encontrar novas fontes de renda. Suas despesas podem aumentar por causa de uma compra, mas as perspectivas de ganhar mais dinheiro são excelentes. Seu anseio por socializar ficará forte após a Lua nova do dia 13 de março. Como forma de proteção, prefira se conectar com amigos virtualmente. Com a chegada da Lua cheia do dia 28, a tranquilidade deve diminuir. Você terá mais trabalho e os prazos serão apertados, mas fique firme, pois a satisfação e o retorno financeiro vão fazer valer a pena.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Em migração para Peixes, alguns planetas estão se reunindo no ponto mais alto de seu mapa, trazendo oportunidades na seara profissional. Fique atenta para investigar vagas, propostas ou promoções. Plutão, que está em seu setor financeiro, fará boa angulação com a Lua, indicando que seus ganhos poderão ser substanciais. A partir do dia 3 de março, Marte estará em seu signo – é a primeira vez em dois anos que isso acontece. A configuração fará com que seja mais fácil assumir a liderança em qualquer projeto que esteja envolvida. Leve as tarefas dadas a você muito a sério, pois elas representarão uma ocasião rara e ideal de mostrar diversos talentos. No dia 28, a Lua cheia iluminará seu setor do amor, levando diversão, lazer e harmonia para relações. Você pode querer viajar, mas é melhor avaliar o risco por causa da pandemia. Lembre-se que para aflorar a paixão não é preciso mudar completamente de ares; às vezes, basta propor um clima diferente em casa mesmo.

Câncer (21/6 a 21/7)

Desde que Júpiter e Saturno entraram em seu setor financeiro, você praticamente ganhou o toque de Midas. As bases para seu sucesso na seara do dinheiro foram lançadas no ano passado e você fez um grande trabalho ao fortalecê-las. Os frutos serão colhidos neste ano. Ainda que seja impossível viajar durante a Lua nova do dia 13 de março, você deve aproveitá-la para trabalhar com pessoas de outros países sem precisar sair de casa. Em termos de romance, o melhor período será durante Vênus em Peixes, ao longo das três primeiras semanas do mês de março. Vênus a deixará ainda mais carismática, portanto se um amigo quiser lhe apresentar alguém novo, aceite – mesmo que seja virtualmente. Sua atenção se deslocará para a casa e a família na Lua cheia do dia 28. Um plano de transformação nessa área vai exigir fundos, mas isso chegará na hora certa, mesmo que seja através de um empréstimo. Este será um mês extraordinário e cheio de realizações. Aproveite ao máximo!

Leão (22/7 a 22/8)

As finanças estão dominando sua cabeça ultimamente. Parece que você está pagando contas e cobrando daqueles que lhe devem. Felizmente, a Lua nova do dia 13 de março lhe ajudará a aumentar a renda. Ela estará em ótimo ângulo com Plutão, planeta associado aos ganhos. Preste atenção, contudo, ao fechar um acordo. Certifique-se que entendeu bem os termos da negociação. Com o avançar do mês, sua vida social se tornará mais intensa. Você se conectará com amigos que não vê há tempos e ficará mais tempo com seus filhos. A Lua cheia do dia 28 aumentará a tentação de fazer uma viagem. Avalie o risco. O astro também pode concluir uma questão importante na sua vida. Qualquer compromisso firmado durante os dias seguintes será duradouro. A presença rara de Júpiter e Saturno no setor de parcerias fortalecerá uniões pessoais ou profissionais. Em qualquer que seja o caso, esse encontro vai lhe propiciar crescimento pessoal.

Virgem (23/8 a 22/9)

Este é um momento importantíssimo para realizar desejos. Um sonho guardado há muito tempo pode estar em vias de se materializar. Conforme a Lua nova do dia 13 de março for se aproximando, você pensará mais de forma coletiva do que individual. Haverá muitas alegrias e vantagens em se juntar a outras pessoas para alcançar objetivos. Uma pessoa em especial desempenhará um papel importante em sua vida nesse período. Pode ser um cônjuge ou alguém do seu trabalho que lhe dará experiência para progredir em suas capacidades. Vocês estarão na mesma página e dispostos a conquistar novas metas. Pela primeira vez em dois anos, você também receberá a ajuda de Marte em seu setor da carreira, portanto, leve o período a sério. Ainda na área profissional, a Lua cheia do dia 28 será a cereja do bolo. Generosa, ela trará as recompensas financeiras pelo seus esforços recentes. Aproveite também o reconhecimento que obterá pelos seus feitos.

Libra (23/9 a 22/10)

Você pode estar ansiosa para sair da cidade, mas pense bem antes de tomar qualquer decisão por causa da pandemia. Que tal aproveitar o tempo em casa para se dedicar ao trabalho? Marte vai colaborar e você poderá desenvolver parcerias com empresas ou pessoas. No final, isso trará ótimos ganhos financeiros. Após a Lua nova do dia 13 de março, há a possibilidade de você participar de um projeto criativo, no qual poderá fazer uso de suas ideias mais imaginativas. Ainda bem que Júpiter estará ajudando a explorar seu lado artístico. Essa Lua também a incentivará a cuidar melhor da saúde. Comece agendando os exames de rotina. Se tiver interesse, procure instrutores físicos online para treinar em casa. Fazendo isso, em breve você se sentirá mais disposta. O momento mais memorável do mês acontecerá após a Lua cheia do dia 28, quando algo muito aguardado se concretizará. As relações amorosas ficarão intensas e as comprometidas darão um passo além na união.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Geralmente uma alma séria e intensa, você entrará em março com um humor alegre e despreocupado. Um romance de tirar o fôlego pode estar em seu horizonte, pois Marte ocupa atualmente o seu setor do amor. Se for do seu desejo, são tempos propícios para engravidar. Aproveite para se dedicar à vida pessoal e não sinta culpa alguma por desviar seu foco do trabalho, afinal, você também precisa cuidar do seu coração, escorpiana! A partir da Lua nova do dia 13 de março, um amigo em comum apresentará alguém interessante – se estiver aberta para isso, claro. Mesmo que não vá adiante, não perca as esperanças. O amor cresce nos lugares mais improváveis. Com a chegada do fim do mês, você desejará privacidade e descanso. A Lua cheia do dia 28 trará a realização de um sonho. Quaisquer decisões tomadas nesses dias lhe darão segurança e força. Às vezes, e especialmente nos últimos meses, nos sentimos bastante perdidas, mas prossiga com coragem, pois você parece estar no caminho certo.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O mês começará com um progresso empolgante na carreira. Você deve concluir uma tarefa que trará reconhecimento e sucesso. Além da satisfação pessoal, encerrar esse projeto lhe dará mais tempo para curtir o seu lar e a família, coisas que vão lhe fazer muito bem. A Lua nova do dia 13 de março garantirá a motivação para resolver problemas residenciais, não importa o quanto isso custará. Outra opção é que você decida redecorar ou reformar um cômodo. Passando mais tempo dentro de casa que o normal, fica fácil perceber quais melhorias são necessárias. Uma das melhores do ano, a Lua cheia em Libra, no dia 28, inaugura uma fase em que um grande desejo irá se realizar. Saturno também trará suas bênçãos ao longo desse período, tornando-o ideal para fechar acordos. Há ainda a possibilidade de fazer algo especial com alguém da família. Muitos sonhos – pessoais ou profissionais – vão se realizar e você ficará orgulhosa com tanto progresso em várias áreas da vida.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Sua área profissional estará bem movimentada após a Lua nova do dia 13 de março – com efeitos bastante positivos. Se um projeto criativo surgir, o astro, na companhia de Netuno e Vênus, ajudará a estimular sua imaginação. Caso a tarefa não seja artística, tenha cuidado. Netuno pode obscurecer detalhes e causar confusões. Para quem perdeu o emprego por causa da pandemia, há a possibilidade de surgirem oportunidades de serviço. Mesmo que não sejam em tempo integral, vários projetos virão. Considere também abrir seu próprio negócio, nem que seja algo temporário, enquanto segue procurando uma vaga fixa. Vênus aumentará seu magnetismo e o romance poderá florescer. No dia 28 de março, acontecerá uma das Luas cheias mais harmoniosas do ano. Ela surgirá no seu Meio do Céu, concretizando algo grandioso relacionado ao trabalho. Respostas muito aguardadas finalmente chegarão e, com elas, um belo impulso nesse setor.

Aquário (21/1 a 20/2)

Em março, você estará disposta a olhar para suas finanças e organizá-las de forma inteligente e consistente com suas necessidades. Portanto, aproveite a chegada da Lua nova em Peixes, no dia 13, pois ela iluminará seu setor monetário. Será a chance de plantar as sementes para mais segurança financeira – aguarde frutos dessas decisões já nos próximos meses. Júpiter vai proporcionar as oportunidades para aumentar a renda e Saturno garantirá a disciplina para administrá-la com sabedoria. Na vida amorosa, as energias são ótimas. As compromissadas receberão mais atenção de seus pares e verão a união se solidificar. Se você está solteira e aberta para uma relação, não se desanime com os tempos difíceis que vivemos, sempre existe a chance de encontrar um grande amor. A Lua cheia do dia 28 será uma das melhores do ano. Se está tentando ter um bebê, ela vai contribuir. Você também pode finalizar um grande projeto criativo ou retomar os estudos.

