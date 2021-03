Marte em Gêmeos renova energia na carreira e no amor

Que tal substituir lentidão por agilidade? A troca já foi feita pelos astros com a mudança de Marte no signo de Touro para Gêmeos nesta quarta-feira (3), que permanece até o dia 23 de abril. Segundo a astrologia, o planeta é responsável pela nossa força de motivação, que ganha ares mais otimistas em Gêmeos.

A posição favorece principalmente os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Já as pessoas de Virgem, Sagitário e Peixes podem se sentir mais sobrecarregadas.

Uma das características mais marcantes de Gêmeos é a inteligente, por isso o momento é propício para ter aquela ideia assertiva ou investir em um curso. A comunicação também fluirá com mais facilidade, promovendo boas conexões na amizade, no trabalho e nos relacionamentos.

Falamos por aqui sobre a entrada de Vênus em Peixes, lembra? Com Marte em Gêmeos, o amor também ganhará uma força extra. Vale a pena apostar nos aplicativos de relacionamento ou experimentar algo novo, caso tenha companhia no isolamento social.

Realmente, energia não vai faltar, na verdade, pode até sobrar. Por isso, nestas primeiras semanas, não estranhe se o equilíbrio entre mente e coração esteja desalinhado ou se o enjoo de todas essas novidades bater. Com a entrada do Sol em Áries, no dia 20 de março, tudo deve se clarear e as mudanças se adaptaram melhor à sua vida. Aproveite!