Lua passa a transitar em Áries, deixando todas nós mais propensas à irritação. Antes de responder atravessado e se arrepender depois, respire fundo, dê uma volta…

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

