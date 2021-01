Previsão astrológica para sua quarta-feira (27)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Como está a energia da sua casa? O recado dos astros pede para prestar atenção ao que seguidamente acontece dentro do seu lar. O que mais se repete revela se a energia está boa ou não. Hora de fortalecer a proteção.

Por Aline Schulz, Astroterapeuta, Psicoterapeuta Reencarnacionista, Mestre em Educação e Escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br.

