Previsão astrológica para domingo (13)

Com a Lua em Leão, o dia se torna propício para quebrar a rotina, fazer algo diferente, se permitir fazer coisas novas. Seja criativa e bote sua cabeça para pensar… Como seu dia pode ser diferente dos demais? Me conta o que você vai fazer?

