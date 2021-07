Previsão astrológica desta segunda (12)

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

Recado dos astros: aceitar ser tudo o que nasceu para ser? Brilhar, sem se importar se o colega de trabalho vai gostar ou não? Se alguém vai sentir inveja ou não? Ser você mesmo? Dar o seu melhor e ir além do combinado? Se surpreenda com o que vai acontecer por você agir assim… Brilhe, combinado? Não aceite menos do que você merece…

*Aline Schulz – astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista, mestre em Educação e escritora da Luz da Serra Editora. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram ou no site www.caminhosolar.com.br