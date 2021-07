Lua nova em Câncer será uma luz no fim do túnel! Veja as previsões

A chegada da Lua nova é um dos momentos mais esperados do mês, já que esta fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades com resultados a longo prazo.

Independente de qual seja a área que será mais favorecida, certamente a Lua nova do dia 9 de julho, residente no signo de Câncer, será uma luz no fim do túnel para muitos dos signos, renovando energias e impulsionando para a criação de novos projetos.

Confira agora as previsões da renomada astróloga Susan Miller:

Áries

A Lua nova do dia 9 de julho despertará sentimentos amorosos e calorosos em você, o que te levará a estar mais voltada para família e relacionamentos. Aproveite os momentos juntos para se divertir, seja por meio de jogos caseiros ou de uma boa conversa. Suas habilidades na cozinha serão favorecidas pela luz desta Lua, então aproveite o momento para mergulhar de vez naquela nova receita que há tanto tempo deseja fazer ou prepare um prato ligado às suas memórias afetivas, recordando a sua infância. Abuse de sua criatividade em todas as oportunidades que tiver.

Touro

Você tem se dedicado muito ao seu trabalho, o que tem te deixado extremamente cansada e em busca de um descanso. A Lua nova do dia 9 de julho lhe garantirá a oportunidade de se manter um tempo off. Pense na possibilidade de ficar isolada em um lugar diferente, mas, claro, respeitando as diretrizes de segurança. Destinos que transmitem serenidade, com uma paisagem composta por árvores, lagos e rios serão ideais para te reconectar consigo mesma e com o mundo exterior. Busque deixar os aparelhos digitais desligados. Isto te fará muito bem.

Gêmeos

Uma recompensa está a caminho com a Lua nova do dia 9, geminiana! Sua casa de renda está sendo iluminada por esta Lua, portanto é um bom momento para pedir um aumento ou fazer investimentos que, sem dúvidas, lhe trarão um grande retorno. No corporativo, exponha suas ideias, ainda que haja pessoas que não acreditem na sua ascensão ou no valor de suas propostas. Um resultado futuro mostrará o quanto eles estavam errados ao seu respeito. Siga os seus instintos!

Câncer

Neste mês, a Lua nova do dia 9 está estabelecida em seu signo solar e virá carregada de novidades para você. Isto significa que a partir deste fenômeno sua vida tomará um rumo diferente, principalmente na área de relacionamentos. Seu companheiro parece estar te impedindo de realizar seus próprios sonhos para o futuro, o que tem te deixado um tanto quanto confusa sobre se manter dentro desta relação ou não. Uma pessoa próxima a ti poderá te ajudar a resolver este problema, portanto esteja aberta aos conselhos de seus amigos. Deste momento em diante, eles serão como ouro para você.

Leão

Este mês promete ser glorioso para você, leonina. Com a chegada da Lua nova do dia 9, você terá possibilidade de fazer planos para o futuro. Permita-se sonhar e planejar. Seja uma viagem, mudanças de residência ou renovação em qualquer outra área, o que certamente merece a sua atenção e planejamento. No primeiro momento, pode parecer que esses passos sejam pequenos, mas serão de grande valia para o futuro. Procure ajuda de profissional da saúde mental para ter um acolhimento para suas dúvidas e desconfortos.

Continua após a publicidade

Virgem

A Lua nova do dia 9 permitirá que você veja a vida com mais leveza, virginiana. Você sempre está cercada de responsabilidades, mas este momento é um presente do Universo para se reconectar com seus amigos e se inteirar do que tem acontecido na vida deles. Você também se sentirá mais confortável para praticar o bem, principalmente por meio de trabalhos voluntários. O que acha de conciliar seu tempo livre com estes afazeres humanitários? No amor e nos relacionamentos, é provável que você seja cobrada por mais atenção, mas isso será contornado com tranquilidade.

Libra

A Lua nova do dia 9 de julho estará totalmente focada na sua casa de honras, prêmios e conquistas profissionais. Prepare-se para assumir um novo cargo ou para ingressar em um novo emprego. Abuse de sua criatividade, que estará muito aflorada neste período, e mostre os seus talentos. Com as coisas mudando em sua vida profissional, fique alerta, pois você precisará ter sabedoria para conciliar casa e trabalho. Independente de qualquer coisa, não perca a tranquilidade.

Escorpião

Você certamente está passando por um momento estressante em sua vida profissional. Seja na posição de empregada ou de empresária, as coisas não estão fáceis, ainda mais seguindo o modelo de trabalho remoto. No entanto, a Lua nova do dia 9 veio para trazer um pouco da tranquilidade que você tanto tem almejado. O período será ideal para fazer aquela viagem em que você pode se desligar dos aparelhos remotos sem se preocupar com as notícias que virão. Opte por um local mais tranquilo, cercado por natureza e um riacho. Mesmo com o frio, a calma que estes elementos transmitem serão essenciais para o seu descanso.

Sagitário

A Lua nova do dia 9 de julho favorecerá a sua oitava casa, também conhecida como a área de finanças conjuntas. Isto significa que seus investimentos surtirão resultado. Seja por meio de uma hipoteca ou venda de um imóvel, o dinheiro que está por vir te favorecerá. Para que você tenha o retorno desejado em um imóvel, por exemplo, o que acha de investir em uma reforma? A mínima mudança pode valorizar em muito o espaço em questão. Aproveite a criatividade que Netuno lhe transmite nesta fase.

Capricórnio

Um relacionamento que é de grande valor para você receberá todas as suas atenções com a Lua nova do dia 9 de julho. Planos e conversações serão recorrentes durante este período. Se a relação em questão for na esfera amorosa, não se surpreenda se ela assumir um novo nível. Seja um noivado ou um casamento, sua casa de amor verdadeiro e de relações matrimoniais certamente estarão em alinhamento e serão favorecidas com os raios desta Lua. Agora, se a relação em questão envolver a sua área de negócios, prepare-se para unir forças. É o momento certo para negociar e oficializar acordos comerciais.

Aquário

Sua vida profissional será altamente favorecida com a Lua nova do dia 9 de julho, que desencadeará um novo projeto. Você se sentirá um pouco pressionada a produzir, mas não demorará muito para ver os resultados de todo o seu esforço. Sua vida em casa estará alinhada com sua vida profissional, portanto não se espante com a coincidência de temas no trabalho e nas discussões em seu lar. Moradias e bebês estarão em jogo. Se sentir interesse em estimular o seu físico e vida saudável, invista nisso.

Peixes

A Lua nova do dia 9 de julho parece que foi feita pensando em você, pisciana! Sua casa de amor verdadeiro está sendo totalmente influenciada pelos raios lunares desta Lua, o que significa que, se você é solteira, pode estar mais perto do que nunca de encontrar o amor. Surpresas românticas poderão surgir. Agora, se você já estiver comprometida, aproveite mesmo assim esta influência romântica que a Lua está transmitindo. Também é possível que você faça uma pequena viagem neste período para descansar. Escolha um lugar bem aconchegante e prepare-se, pois quando retornar pode ser surpreendida com um novo projeto que cairá sob sua responsabilidade, permitindo que você mostre um lado nunca visto de seu talento.