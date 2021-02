Horóscopo semanal: precisando tomar um ar?

Aline Schulz é escritora, astroterapeuta, psicoterapeuta reencarnacionista e radiestesista. Assista aos vídeos dela no YouTube e acompanhe mais conteúdo no Instagram

A semana começa com a Lua na fase Minguante, passando para a Nova nos signos de Capricórnio, Aquário e Peixes. É hora de refletir sobre metas, se são válidas ou se é hora de mudá-las. Se estamos seguindo por um caminho cheio de obstáculos por pura teimosia ou se é possível amenizar a jornada, torná-la mais leve.

Ideias novas pedem passagem, porém, elas não podem ficar apenas na teoria. É preciso colocá-las em prática para ajudar você a se destacar no mercado de trabalho e ter retorno financeiro também. Do contrário, é preciso repensar, avaliar se realmente vale a pena implementar uma nova proposta. Um caminho pode ser aperfeiçoar o que já existe.

No meio da semana, teremos a presença de 6 astros em Aquário, reforçando as características desse signo na forma de sentir, pensar, falar, se relacionar, crescer e se estruturar. Por isso, tome muito cuidado para não acabar assumindo responsabilidades que não quer, deixar para depois o que pode ser feito hoje, evitar assumir compromissos e magoar pessoas…

A semana está incrível para conversar com amigos, aprender algo novo sobre tecnologia ou autoconhecimento. Inclusive, com a Lua em Peixes mais para o final da semana, convém evitar ambientes tumultuados, ficar muito tempo perto de pessoas negativas, cultivar pensamentos ruins, abusar tanto de bebidas quanto da comida. A energia que emanamos é nosso cartão de visitas. Faça a sua parte e cuide da sua.

Confira a seguir o significado da influência do céu para cada signo nesta semana:

Áries

Pode sentir o início da semana pesado, como se precisasse se esforçar mais para alcançar suas metas. Calma, no decorrer dos dias isso ficará mais leve. Tome cuidado para não deixar pontos em aberto. Conclua projetos antes de trazer novas ideias. Que tal rever (se puder) os amigos? Ou ao menos mandar aquela mensagem? Uma boa conversa pode render novas parcerias.

Touro

Você estará mais obstinada e teimosa do que o normal, e isso pode afetar seu trabalho de forma positiva ou negativa. Dependerá da forma como irá usar essas características, por exemplo, para alcançar uma meta ou bater de frente com algum colega. Permita-se descansar, relaxar. Cuide do seu bem-estar. Não deixe que os problemas dos outros afetem a sua saúde.

Gêmeos

Os astros farão o seu comportamento oscilar. Em alguns momentos pode se sentir extremamente focada (ao ponto de se estranhar) e em outros, distraída, ansiando por liberdade, até mesmo confusa, sem saber ao certo como agir. Dica: faça logo no início da semana uma listagem de tarefas e organize-as como pequenos afazeres para cada dia.

Câncer

O trabalho pedirá sua atenção nesta semana. Hora de verificar se o que tem feito e os resultados alcançados estão equilibrados. Afinal, se um dos lados da balança está pendendo, é porque não está adequado. Se esse for seu caso, é hora de reavaliar. Do contrário, que tal implementar uma nova ideia? Inovar? Aproveite que os astros estão estimulando a criatividade…

Leão

Você pode começar a semana sentindo o peso da responsabilidade sobre as suas costas, tirando a sua alegria. É hora de dar limites, delegar, aprender que nem tudo vai sair como você quer. O momento pede equilíbrio entre trabalho e lazer. Bom momento para espairecer, tirar alguns dias para descansar, ficar sem compromissos. É o momento de recarregar suas baterias.

Virgem

Todo o retorno do seu trabalho normalmente é baseado no seu esforço pessoal. Porém, em alguns casos, por você estar tão acostumada a fazer tudo do seu jeito, pode perder a chance de receber ajudas preciosas. Abra-se e identifique oportunidades para dividir responsabilidades. Fique atenta, pois a ajuda pode vir de uma forma inusitada.

Libra

Sua sensibilidade nesta semana estará mais apurada, o que pode turvar a percepção entre o que é certo e errado. Busque ajuda de uma pessoa mais experiente ou mais velha para voltar a se equilibrar. Organize sua agenda tanto para o trabalho quanto para ter tempo livre para se cuidar, quebrar a rotina. Você estará muito criativa. Aproveite!

Escorpião

“Deus ajuda quem cedo madruga”, já diz o ditado. Da mesma forma, ter parceiros que também são amigos é fundamental. Que tal reforçar ou propor alguma parceria com eles? Organize o papel e as responsabilidades de cada um. Exponha suas ideias e planeje a execução. Tenha clareza de onde quer chegar e em quanto tempo. Cerque-se de quem pode ajudar você a concretizar. Mãos à obra.

Sagitário

Liberdade anda de mãos dadas com organização. A semana vai inspirar você a voar, expandir, porém, sem esquecer de manter os pés no chão. Por isso, se organize, reveja seus planos, metas de médio e longo prazo. Antes de seguir para a próxima ideia, conclua a atual. Aprenda a colher os frutos. Comemore, para então seguir em frente. Cuidado com os excessos, ok?

Capricórnio

A semana começa com você a todo vapor: focada, com os pés no chão e concentrada para bater suas metas. Aproveite, pois a partir da metade da semana, pode se sentir sem chão: avoada, sem muita vontade de cumprir o que se propôs, mais emotiva e ansiando por liberdade. O que, inclusive, pode fazer você se estranhar. Calma, vai passar. Respire fundo…

Aquário

Com 6 astros passando pelo seu signo, você tende a sentir muito mais algumas características como, por exemplo, a revolta em relação àquele que quer mandar em você. Talvez se sinta mais questionadora do que o normal, o que pode trazer problemas no trabalho e com amigos. O ideal é ter em mente palavras como a prudência e a ponderação, para terminar a semana bem.

Peixes

Você tende a ser mais criativa que nunca nesta semana. Aproveite que as ideias estarão em alta para verificar como elas podem ajudar seu trabalho a trazer mais resultados. Do contrário, anote no caderno e use-as em um momento mais adequado. Cuidado com a sua energia. Proteja-se de interferências energéticas negativas de pessoas e lugares.

