Verão 2024: Tudo para manter a depilação em dia em qualquer lugar

Biquínis, maiôs, saias, shorts, bermudas e blusas sem manga. A necessidade de frescor é exatamente isso – uma necessidade – quando o assunto é o verão. Quer você esteja na praia, quer esteja na cidade, manter o corpo fresco durante os dias de temperaturas altas é essencial.

E se você é do time que prefere manter os pelos aparados e a pele lisinha, contar com alguns acessórios para continuar com a depilação do jeito que você gosta pode ser uma ótima ideia.

Vale lembrar que independentemente do método de escolha, é importante seguir uma rotina de cuidados com a pele, com esfoliação (antes de depilar) e hidratação (após depilar).

Confira a nossa seleção abaixo:

Continua após a publicidade