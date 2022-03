Os prós e contras de três técnicas de depilação de sobrancelhas

Um dos dilemas que passamos quando estamos com as sobrancelhas por fazer é qual tipo de método utilizar para remover aqueles pelinhos que fogem do design original. São várias opções disponíveis no mercado, mas três podem ser consideradas de longe as principais: linha, pinça e cera. Para dominar esse passo do autocuidado, conversamos com as especialistas Luiza Costa (@luziacosta), proprietária da rede Sóbrancelhas, e com a embaixadora da Benefit e expert em sobrancelhas Gabriela Barroso (@gabsnoinsta), que contam quando optar por cada uma das técnicas.

Pinça

A mais comum e que certamente todo mundo já usou – seja no salão ou em casa – é a remoção com pinça. No entanto, ela não é sempre a mais indicada. “A pinça é o método mais comum, porém leva mais tempo e, consequentemente, mais dor. O profissional precisa estar muito atento para não beliscar a pele e também ter certeza de que o fio saiu desde a raiz ao invés de quebrar, assim as sobrancelhas não crescem com maior rapidez. A pinça é uma ótima aliada para fazer detalhes e acamamentos, mas trabalhar só com ela demanda mais tempo”, explica Gabriela.

Vai fazer em casa? Luiza tem dicas importantes para não errar: comece lavando bem o rosto e as sobrancelhas para remover toda a oleosidade do local, e tenha em mãos uma pinça de precisão. “Nós vamos esticar levemente a pele, segurar a pinça firme bem perto da raiz e então puxar no sentido de crescimento do pelo. Isso é importante para que ele não quebre e nem cause lesões”, completa.

Cera

A técnica tem seus prós e contras, porém é um procedimento mais rápido e que promete ser (quase) indolor. “A cera é uma técnica rápida e, na minha opinião, a mais indolor, pois tira de uma vez mais quantidades de pelos, além de retirá-los desde a raiz, fazendo com que demorem mais para crescer. Com a cera morna e uma espessura fina e delicada, o acabamento fica ótimo e preciso”, salienta a especialista em sobrancelhas Gabriela.

Luiza, em contrapartida, não defende o procedimento como uma opção. “Não aconselho fazer a sobrancelhas com cera. A cera pode prejudicar a flacidez das pálpebras”, afirma. “Linha e pinça são os melhores produtos para finalizar a área”, diz.

Linha

Já bastante conhecida, a depilação com linha é um pouco mais dolorosa, mas pode ser a escolha certa para a remoção quando a pele não é tão sensível. “A linha é um método que ficou bem conhecido recentemente. É um serviço bem eficaz e que retira bem os pelos. O único contraponto é a dor: a maioria das pessoas tem maior sensibilidade a linha”, informa Gabriela.

Como ter menos dor durante o procedimento?

A agilidade do profissional e o tipo de pelo vão impactar a dor durante todo o procedimento. “A espessura do fio pode interferir no nível da dor, porém se a técnica for executada corretamente isso pode ser amenizado. Principalmente quando se usa cera: quanto mais firme e rápido você puxar, menos dor sente. E também tem a questão do tipo da cera sendo usada. Quanto mais fininha e delicada, melhor para a depilação facial. Na minha humilde opinião, e também com base na opinião de muitas clientes, a linha dói bastante, mas também pode ser relativo”, conta Barroso.

Gilete e navalha são opções?

Caso vá fazer o procedimento em casa, o recomendado é não recorrer a esses meios. “Eu não indico esse método. Mesmo que seja indolor, um erro pode estragar toda a sobrancelha e você terá que ter paciência para arrumá-la junto com todo o design. Às vezes é melhor esperar um pouco mais e fazer o procedimento com uma pessoa especializada “, alerta Luzia.