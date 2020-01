A temporada final de Game Of Thrones chega à HBO em 14 de abril deste ano, mas as boas notícias para fãs da série não param por aí. Após a Adidas dar indícios de que uma linha de tênis em homenagem a GOT estaria no radar da marca, foi a vez da Urban Decay, de maquiagem, também anunciar uma importante parceria.

Já em fevereiro, a gigante de make aproveitou que as expectativas em torno da season finale da série estavam cada vez mais elevadas para divulgar o lançamento de uma coleção global de maquiagem, todinha inspirada na vibe de Westeros.

No Instagram e no Twitter, para lançar a parceria, a Urban Decay publicou um vídeo promocional, além de uma foto que mostra uma modelo usando uma sombra azul poderosa.

Nesta sexta (29), a marca finalmente revelou todos os itens que farão parte da collab, e podemos dizer que ela está incrível e supercompleta.

No total, serão lançados 14 novos produtos, entre eles uma paleta de sombras com 20 tonalidades diferentes e embalagem 3D, uma paleta com três cores de iluminadores, quatro tons de lápis para olhos, quatro batons, um lip tint líquido que pode ser usado nos lábios e bochechas, dois pincéis de maquiagem e, ainda, uma maleta tipo “cofre”, que vem com todos os produtos da linha.

Veja a coleção completa:

Paleta de sombras, 65 dólares

Paleta de sombras, 65 dólares

Paleta de iluminadores "Mother Of Dragons", 36 dólares

Paleta de iluminadores "Mother Of Dragons", 36 dólares

Lápis de olho "24/7 Glide-On Eye Pencil" (cores: Dragon Smoke, Lannister Gold, The Night King e Winterfell Snow), 22 dólares cada

Batom "Vice Lipstick Game Of Thrones" (cores: Cersei Lannister, Daenerys Targaryen, Sansa Stark e White Walker), 19 dólares cada

Lip & Cheek Stain "Dracarys" (para ser usado nos lábios e nas bochechas), 26 dólares

Cofre Game Of Thrones (com todos os itens da linha), 250 dólares

Pincel para sombra "Jon Snow's Longclaw", 28 dólares

Pincel para sombra "Arys Stark's Needle", 28 dólares

Segundo comunicado oficial à imprensa divulgado pela marca, os produtos terão edição limitada e chegam às prateleiras dos Estados Unidos em 12 de abril deste ano, coincidindo com o mês de estreia da oitava e última temporada da saga.

A Urban Decay comunicou, ainda, que há previsão de venda dos produtinhos no Brasil, mas ainda não se sabe quando eles prometem chegar por aqui – e nem quais serão os valores em reais.

A parceria entre Urban Decay e GOT se configura como a primeira coleção oficial de maquiagem inspirada na série a ser oficialmente comercializada.

Segurem os cartões de crédito, pois o site oficial da Urban já começou a contagem regressiva!