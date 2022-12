Unhas artificiais: 5 cuidados que você deve ter no verão

Foi-se o tempo de sofrer para deixar as naturais crescerem, a moda agora são as unhas artificiais. Gel, fibras de vidro, acrílico e porcelana são os tipos mais conhecidos entre o público que ama as garras grandinhas. Mas, se por um lado elas facilitam a vida, por outro, clamam por cuidados específicos, sobretudo no verão, época em que há uma procura maior pelo mercado de beleza, é preciso ter ainda mais cautela, pois a exposição à praia, por exemplo, pode gerar infecções graves.

Durante a confecção das unhas postiças, é feito o polimento da unha natural para que a artificial possa se acomodar melhor, e os riscos começam daí. “Dependendo da espessura da unha, ela ficará propensa à quebra e até mesmo dor e sensibilidade ao toque. Outro ponto no processo de confecção é a emissão de gases e partículas inalantes, por isso, é indicado o uso de máscaras de proteção tanto para a manicure quanto para a cliente”, diz Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Depois das unhas prontas, os cuidados continuam. “Conforme passa o tempo, vai surgindo um espaço entre a unha natural e a artificial, local propício para o desenvolvimento de micro-organismos e acúmulo de água e sujeira”, alerta a dermatologista.

No verão, essas questões devem ficar ainda mais em foco – já que, muitas vezes, o contato com a água é ainda maior, seja do mar ou da piscina. “Pode acumular mais líquidos entre a lâmina artificial e a unha natural”, explica Jaqueline. A dermatologista ainda reforça que uma boa forma de evitar problemas é utilizar luvas na hora de lavar louça. “Os cuidados devem existir sempre, seja no verão ou inverno. Manutenções em dia são a melhor forma de evitar problemas e manter suas unhas bonitas e saudáveis”, completa

Outros cuidados com as unhas artificiais no verão

Atenção à piscina!

O verão alcança altas temperaturas em diferentes regiões do território brasileiro. Com o calor, a vontade de se refrescar aumenta e, consequentemente, mais pessoas vão à piscina, o que representa um perigo à saúde das suas unhas. “O cloro é um produto químico que induz o ressecamento tanto do alongamento quanto das cutículas”, explica a design de unha profissional Jéssica Brüsque. Para evitar isso e não causar descolamento, a especialista indica manter a região inteira hidratada.

Ao mar também

“A água do mar pode causar infiltrações na unha, especialmente quando a pessoa não faz a devida manutenção”, pontua Jéssica, que completa: “esse espaço tem diferentes tipos de bactérias e, quando alguma parte da unha não está colada, há proliferação desses microorganismos”, o que pode levar a infecções, manchas brancas, amarelas e esverdeadas, descamação, afinamento, vermelhidão, inchaço, coceira nos dedos e outros sinais de fragilidade ungueal.

Manutenção em dia

A necessidade de reparações nas unhas surge com o tempo, e elas servem para preservar as unhas, conforme afirma Jéssica. Também são feitas para assegurar que o resultado permaneça visualmente bonito. No verão, estação em que o Natal e Ano-Novo aparecem, existe a vontade de ficar ainda mais arrumada. Isso somado à demanda de cuidados redobrados, por ser um momento em que as pessoas frequentam mais praias e piscinas, aumenta a importância da manutenção.

O processo deve ser feito por profissionais qualificados, em salões de beleza higiênicos e confiáveis. Além disso, é preciso respeitar o tempo determinado pela manicure, uma vez que unha em crescimento não tem a camada do produto. Em caso de não cumprimento com o que foi combinado, é possível observar infiltrações, que levam ao aparecimento de fungos na região. E aí a única saída é a retirada da unha, para um tratamento com acompanhamento de um dermatologista.

Cutículas

A extração da cutícula funda antes de ir à praia é uma receita para acidentes, pois isso torna a área mais suscetível à entrada de bactérias e fungos, como aponta a manicure. O segredo é não mexer no que está certo e, em caso de problemas, ir até uma manicure que possa fazer a remoção adequada.

E a retirada do esmalte?

“A remoção da tintura deve ser feita apenas com removedor de esmalte, nunca com acetona, por ser um produto químico forte que pode danificar o material utilizado”, alerta a manicure. Gel e acrílico, especialmente, podem se descolar ou até mesmo derreter, lembra, e completa: “a esmaltação de gel, por outro lado, deve ser removida apenas pelo profissional, a partir do uso de brocas.”