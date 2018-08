Alongamento de unhas: conheça os cuidados no procedimento

Manter as unhas grandes e bem esculpidas pode ser um grande desafio quando a agenda é muito cheia. Para ajudar, que tal experimentar um procedimento de beleza que promete unhas longas e perfeitas por até seis meses ou mais?

A técnica é chamada de alongamento de unhas e pode ser adotada por qualquer um, “desde que não seja menor de 12 anos, esteja grávida e for alérgico a esmalte”, reforça Luisa Machado, técnica de alongamento no salão Sweet Nail Cabelereiros.

O procedimento se iguala ao mesmo intuito de aplicar unhas postiças, mas com um efeito bem mais natural e bonito. Entre as técnicas oferecidas pelo mercado estão as unhas de gel (com durabilidade de seis meses a um ano), com fibras de vidro (durabilidade de até três anos) e porcelana (que duram o mesmo tempo que as de gel).

Cada uma propõe um acabamento diferente, mesmo porque, todas elas são feitas com materiais variados. No entanto, a profissional indica fazer com as fibras, “porque são menos prejudiciais à pele. Os chips de vidro (molde) não são colados diretamente na unha, o que acaba ajudando a não enfraquecê-las”.

Os cuidados finais, depois de aplicada, são básicos. Atividades como bater ou cutucar as unhas e até abrir latinhas devem ser evitadas, porque proporcionam um enfraquecimento do material. A dica é usar as pontinhas do dedo para conseguir acessar qualquer coisa.

Leia também: Magnésio: um ingrediente simples e que faz sucesso nos cuidados com a pele

+ Marca registrada: mulheres mostram o poder da autoaceitação

VOTE no Prêmio CLAUDIA e escolha mulheres que se destacaram