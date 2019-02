5 dicas para sua unha de gel durar mais

Você já deve ter ouvido falar de unhas de gel, afinal elas são uma tendência que veio para ficar. Mas você sabia que para ter esse estilo de unha é preciso bastante um cuidado?

A técnica consiste em aplicar uma camada de gel próprio para unhas em cima da unha verdadeira. Depois é necessário colocar as mãos num aparelho que emite luz ultravioleta para secar. E então é só pintar as unhas com seu esmalte preferido, que nem mesmo o removedor de esmalte ou acetona serão capazes de tirá-lo

Leia também: Conheça a tendência de unha nude que promete bombar

+ 5 tendências de nail arts para você copiar já!

Parece sonho, né? Mas essa facilidade exige cuidados antes, durante e depois de aplicar a técnica. Para te ajudar a ter unhas bonitas e saudáveis, a equipe de CLAUDIA reuniu algumas dicas da Nail Designer Grazielle Matos, que vão te ajudar a prolongar o tempo de vida de suas unhas.

Confira 5 dicas para sua unha em gel durar mais:

1) Pesquisar o trabalho da profissional

Antes de tudo, é importante pesquisar um profissional qualificado, que tenha formação na técnica. Além disso, vale a pena conversar com pessoas que tenham feito o mesmo procedimento no local, afinal nada é melhor do que uma recomendação.

As unhas de gel podem ter os mais diversos formatos

2) Se informar sobre produtos utilizados

Não fique com vergonha, você tem o direito de saber de onde vem os produtos que vão ser utilizados na sua unha. Você pode acessar o site da Anvisa e verificar se o produto consta na lista de produtos liberados. Essa dica é importante não só para a sua saúde, mas também para o resultado do serviço que você está contratando.

3) Não se esqueça da manutenção

O recomendado é fazer a manutenção entre 15 a 21 dias, no máximo, dependendo do crescimento da sua unha. A manutenção é importante pois, além de cuidar da beleza da unha, ela é uma maneira de verificar se houve algum deslocamento e prevenir infiltrações.

4) Não lixe as unhas em casa

Após colocar as unhas em gel, a profissional irá deixá-las com uma curvatura correta e natural. Mas, se você lixar elas em casa, poderá acabar com esse efeito e fazer com que suas unhas fiquem grossas e artificiais.

5) Luvas serão sua melhor amiga

O manuseio de produtos corrosivos como sabão em pó, detergente, água sanitária e outros já são ruim para suas unhas e mãos normalmente, quando se tem unhas em gel faz os uso de luvas ser ainda mais necessário. Por isso, use-as sempre que for mexer com produtos de limpeza e similares.

Siga CLAUDIA no Instagram