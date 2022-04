Ela está de volta: aprenda a técnica de maquiagem 3D

A moda anda em círculos – e as tendências dos anos 2000 que não param de pipocar pelas redes sociais são a prova viva disso. E não é apenas nas roupas: a maquiagem 3D, sucesso no começo do século 21, também fazem seu retorno triunfal de maneira modernizada e divertida para imprimir toda a sua personalidade e se expressar através das cores e formas. Vamos juntas saber mais?

O makeup Artist, Wildson Lopes (@wildsonlopes), do The Art Salon, revela não só o que é a maquiagem 3D, como também a origem da técnica e as dicas para reproduzir em casa.

Muita gente confunde o efeito HD com o 3D – e, sim, eles têm diferenças. “A maquiagem HD é com micropartículas que produzem um efeito óptico conferindo uniformidade e suavidade para pele, isso porque são produzidos com micro pigmentos que são produtos mais leves e transparentes – essa técnica é mais usada em novelas e televisão- que é diferente da maquiagem 3D, que é mais carregada, com mais efeito e tridimensão – essa técnica já é recomendada mais para festas e eventos”, explica. Esse tipo de make é feito com cores destacadas e componentes de alta pigmentação, que dão a ilusão de tridimensionalidade.

Se engana quem pensa que o make 3D é recente: a técnica já está há muitos anos no mercado, mesmo que antes fosse majoritariamente para o corpo. “Esse tipo de maquiagem era mais usada no corpo para dar um efeito tridimensional. Com o passar dos anos, as marcas observaram que esse tipo de make também ia muito bem nos olhos”, contextualiza o especialista.

A maquiagem 3D no mercado

Atualmente, o make 3D está principalmente nas sombras, desde versões em pó até com glitter.”Geralmente encontramos mais sombras em pó 3D, cremosas, glitter com esse efeito e gloss com glitter para olhos. São produtos bem pigmentados para justamente dar vida”, conta.

Referências para você se inspirar:

Nina Secrets

Nina escolheu um olhão azul com glitter para usar a técnica na prática no carnaval e destaque do look.

Sabrina Sato

Sabrina escolheu um olho todo iluminado para ser o destaque da sua maquiagem com a pele toda glow.

Manu Gavassi

Outra que escolheu uma pele mais natural e um olho de parar o trânsito foi Manu Gavassi.

Karen Bachini

A maquiadora Karen Bachini elegeu uma boca vermelha, um rosto bem iluminado com blush marcado, pedraria no canto do rosto e um olho 3D com um degradê de sombras e delineado para mostrar com tudo a trend.

Mas como aplicar a técnica na prática?

Wildson Lopes montou um passo a passo para reproduzir o make em casa:

1- Caso não queira usar uma sombra cremosa, comece hidratando os olhos com hidratante próprio para região – um cuidado que evita o efeito craquelado.

2- Faça a base do make com uma sombra da cor da sua pele ou um pouco mais clara para preparar um fundo legal para receber o produto.

3- O degradê de sombras cintilantes é o mais utilizado para criar esse efeito na maquiagem. O recomendado é escolher uma cor que você goste como, por exemplo, um tom mais forte e outro mais claro, ou duas ou três cores diferentes e ir criando essa transição!