Skittle nails: unhas coloridas voltam a ser febre nas redes

O verão pede por tonalidades mais vibrantes e isso não é novidade, principalmente para quem gosta de ousar. Já passamos pela febre das unhas neons e pelas nail arts com glitter, mas existe uma tendência que renasce todo ano nessa época: as unhas multicoloridas, ou skittles nails.

Essa técnica consiste em utilizar diferentes cores de esmaltes em cada uma das unhas, trazendo um verdadeiro arco-íris para suas mãos. Muitas celebridades, como Selena Gomez e Bruna Marquezine, já aderiram.

Por que skittles nails?

Em algum momento da vida você já deve ter se deparado com um saquinho de doces repleto de balinhas coloridas, certo? Elas são anatomicamente similares aos M&M’s, mas trazem uma proposta diferente de sabores que vão de frutas silvestres à tropicais. Essas são as Skittles, o doce que deu nome para a tendência. As cores sortidas da guloseima inspiraram a técnica que está – literalmente – na mão de diversas fashionistas. A proposta divertida traz descontração e é ideal para momentos como o carnaval.

Como aderir?

Quando você não consegue decidir entre um tom de esmalte ou outro, por que não misturar os seus favoritos? As skittles nails são ótimas para as indecisas de carteirinha, assim como são perfeitas para as divertidas e ousadas (e ideais, caso se encaixe nos dois grupos).

A ideia é selecionar cinco (uma para cada unha) ou mais cores para compor o look. O ideal é selecioná-las dentro de uma paleta de cores para dar um ar harmônico na seleção, seja ela em arco-íris vibrante, tons pastéis, ou até mesmo, como no caso de Bruna Marquezine, tons diferentes de uma mesma cor, criando um degradê entre as unhas.

Roube o look (inspirações com paletas de cores)

Selecionamos algumas inspirações dessa nail art para você se inspirar.

Rainbow Skittles Nails

Se deseja seguir o padrão clássico e mais ousado das Skittles Nails, as cores do arco-íris estão aí para te auxiliar em sua decisão: selecione alguns esmaltes que reproduzam as cores do espectro. Você pode apostar no vermelho, laranja, amarelo, verde, azul.

E mesmo que não caiba em uma mão só, é possível continuar o degradê até o anil e violeta na outra mão, dando continuidade para a combinação, como na foto abaixo: Mesma cor, outros tons

Se inspirando em Bruna Marquezine, que utilizou tons de laranja para colorir cada uma de suas unhas, selecionar tonalidades diferentes de uma cor também é uma boa aposta. Essas são conhecidas também como gradient nails, por criarem um verdadeiro gradiente entre as tonalidades escolhidas.

Rosas

Azuis

Roxos

Amarelos

Cartela de cores quentes

Se deseja seguir uma paleta de cores, pode apostar em utilizar diferentes cores de uma mesma cartela na mesma mão. Uma dica é apostar em cores quentes que remetem ao calor do verão.

Misturando tendências de unhas decoradas

Ousadia nunca é demais, principalmente em temporada de carnaval. Que tal então misturar as últimas tendências de unhas e transformá-las em algo ainda mais criativo?

Comic (and skittle) nails

Já fizemos uma matéria sobre as comic nails, e você pode misturar as duas trends para conseguir um visual ainda mais divertido.

Francesinhas coloridas Se tem medo de sair do óbvio e não quer chamar tanta atenção, essa ideia traz um ar descontraído para o clássico, convencional e tímido das francesinhas. E então, pronta para se jogar nas cores?

Beleza A teoria das unhas vermelhas, sucesso no TikTok