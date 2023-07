Rebatizada de Rabanne, marca de luxo entra no mercado de maquiagem

Paco Rabanne chega ao ramo da maquiagem. A casa de moda e fragrâncias do Grupo Puig está lançando sua primeira coleção de maquiagem e a maquiadora Diane Kendal é a diretora criativa global de beleza da marca, função recém-criada na empresa. O lançamento acontece após um rebranding, no qual a marca passará a ser unicamente Rabanne, buscando unificar seus braços de moda e beleza sob uma visão única.

A coleção é dividida em quatro categorias: Eyephoria, para os olhos; Rouge Rabanne, para os lábios; Nudes, para cobertura da pele; e Arts Factory, que inclui produtos multiusos com uma pegada artística. Além disso, a marca desejava refletir uma estética futurista, então optaram por utilizar embalagens feitas em brilho dourado, prateado, metálico e espelhado, como visto em estilos icônicos da casa francesa. Os preços dos produtos variam de cerca de U$20 a U$40.

Inicialmente, a coleção estará disponível exclusivamente no e-commerce da Rabanne e em boutiques selecionadas a partir de agosto, seguida por lançamentos na Selfridges, no Reino Unido; Sephora, na Europa, Oriente Médio e África; e na Ulta Beauty, nos Estados Unidos. A linha também será promovida no tão aguardado desfile Primavera/Verão 2024 da marca na Semana de Moda de Paris, em setembro.

As mudanças anunciadas “prestam homenagem ao legado vanguardista do Monsieur Rabanne [fundador da Rabanne] e respeitam a herança pioneira da marca”, finalizou a empresa em comunicado.