Estes produtos de beleza multifuncionais são perfeitos para viagens

A hora de arrumar as malas, é um momento crucial para a sua viagem. Afinal, é quando você vai decidir qual é o tênis mais confortável para os passeios, quais looks são ideais para o clima e, claro, quais itens não podem ficar de fora da sua bagagem. E quando o assunto é ter praticidade, o melhor mesmo é optar por produtos de beleza multifuncionais.

O que são produtos de beleza multifuncionais?

Os produtos de beleza multifuncionais são aqueles que permitem mais de uma função. É o caso, por exemplo, dos batons que podem ser usados como sombras e blush, ou da água micelar, capaz de hidratar, remover maquiagem e limpar a pele.

Por que levar produtos de beleza multifuncionais?

Escolher produtos multifuncionais faz toda a diferença, pois, além de poupar espaço, eles vão otimizar a sua rotina, trazendo diversos benefícios de uma só vez e deixando mais tempo de sobra para curtir o destino que você escolheu.

Pensando nisso, separamos alguns produtos com dois, três, às vezes, quatro benefícios em um, que vão trazer praticidade para o seu dia a dia e tornar a sua viagem ainda mais proveitosa. Veja abaixo:

Melhores produtos de beleza multifuncionais para viagens

Água micelar

Dormir com maquiagem não é uma opção: a pele fica ressecada, os poros são obstruídos, aumentando as chances de espinhas e cravos, e há uma aceleração do envelhecimento da região. E, não se engane, apenas lavar o rosto com água não é suficiente para limpar o rosto de maneira eficaz.

A água micelar cumpre essa função e traz uma série de benefícios que podem variar de acordo com a formulação do fabricante. Mas, no geral, o produto demaquila, tonifica e limpa a pele, removendo as impurezas, como uma espécie de imã.

Além disso, mesmo que você não use maquiagem, a água micelar também serve para tirar os resquícios deixados na pele por causa da poluição, desobstrui os poros e controla a oleosidade.

Protetor solar com cor

Seja em uma viagem no verão ou no inverno, com sol ou tempo nublado, a proteção solar é essencial.

O uso do produto impede os danos causados pelos raios UVB e UVA, previne o envelhecimento e o surgimento de manchas, queimaduras e até de doenças, como o câncer de pele – o mais frequente no Brasil e que corresponde a 30% dos tumores malignos registrados no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer.

E se você sente que essa opção te deixa com a pele esbranquiçada ou tem preguiça de fazer um make por cima do protetor, que tal investir em uma opção com cor?

A cobertura acaba sendo mais leve que a de uma base tradicional, o que pode ser uma ótima opção, principalmente se o seu destino terá altas temperaturas e você não quer uma maquiagem pesada.

E vale lembrar que o protetor solar com cor traz uma proteção extra para a pele, atuando como uma barreira, não apenas química, mas física, protegendo também da luz visível, emitida pelas telas de televisão, celulares e computadores.

E quem quiser uma opção mais prática, pode investir na versão em bastão do protetor.

Leave-in

Tanto o frio quanto o calor exigem cuidados especiais com o cabelo. Por isso, é importante não esquecer de colocar na bagagem uma opção que proteja os fios dos possíveis danos causados pela temperatura ou mesmo as fontes de calor, como secador, chapinha e babyliss.

Um produto que funciona bem nesses casos é o leave-in que, além de hidratar, pode reduzir o frizz, definir cachos, proteger a cor e atuar como um protetor térmico, fundamental para não quebrar os fios, e ainda deixar o cabelo com um aspecto saudável e com mais brilho.

Lip Tint

Se você não quer sair por aí carregando um batom, um blush e um pincel, o lip tint (tinta para os lábios) vai resolver seus problemas. Ele é uma espécie de batom líquido feito para pigmentar os lábios, mas pode ser usado nas bochechas como blush para dar aquela cor de saúde, ou mesmo como sombra.

Esse produto costuma fixar bem na pele, garantindo longa duração e, dependendo da forma como é aplicado, dá um acabamento mais natural para o make.

Escova secadora

Quer lavar o cabelo entre um passeio e outro, mas fica com preguiça de secá-lo e escová-lo? Ou ainda não quer carregar na bagagem um secador, uma chapinha e diferentes tipos de escova para modelar os fios? Então a escova secadora pode ser uma boa alternativa para você.

Os modelos rotativos são possibilidades que trazem mais praticidade para o dia a dia e entregam três diferentes funções: secar, alisar e modelar o cabelo.

Vitamina C

Já sabemos que a vitamina C é a queridinha dos especialistas na hora do skincare, não é? E, em uma viagem, ela pode ser ainda mais útil por conta de seus múltiplos benefícios.

Disponível em cremes ou séruns, a vitamina C atua na prevenção de rugas e linhas de expressão, protege contra os efeitos da poluição, clareia manchas, traz luminosidade, uniformiza o tom da pele e, quando combinada com o protetor solar, potencializa seus efeitos.

Hidratante labial com cor

Muitas vezes, as pessoas passam tanto tempo se preocupando com a pele do rosto que esquecem algo essencial: a proteção labial.

Assim como o resto da sua face, essa parte também precisa de cuidados específicos. Um bom hidratante para a região forma uma camada que mantém a umidade e protege os lábios de ressecamentos e rachaduras causadas pelo frio e pelo ar seco. Vale investir, inclusive, em uma opção que tenha proteção UVA e UVB.

E um hidratante que tenha cor já cumpre o papel de um batom e garante aquele aspecto de saúde nos lábios.

E então, pronta para a sua próxima viagem?

