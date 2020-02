Passo a passo da limpeza de pele caseira

Repita a receita da máscara facial pelo

menos duas vezes por mês

Foto: Dreamstime

1- Lave bem

Lave o rosto com sabonete neutro ou um específico para seu tipo de pele. Em seguida, enxágue com água morna para estimular a abertura dos poros.

2- Compressas

Prepare um chá morno com extrato de camomila e mergulhe pedaços de algodão na bebida. Aplique as compressas no rosto e deixe descansar por cinco minutos. Enxágue com água morna. O chá, que tem função emoliente e suavizante, vai preparar sua pele para os passos seguintes.

3- Esfolie

Misture 1 colher (sopa) de açúcar – cuja função é esfoliar – com a mesma quantidade de mel, que é cicatrizante. Passe na pele e, por dois minutos, esfolie fazendo leves movimentos circulares. Em seguida, lave o rosto com água morna. Não passe a mistura sobre espinhas, pois pode irritá-la e proliferar a acne.

Foto: Dreamstime

4- Máscara facial de frutas

Ingredientes

. 1 morango

. 2 uvas tipo itália

. 1/2 pêssego

. ¼ de mamão papaia

. ¼ xícara (chá) de leite.

Preparo

Misture tudo e bata no liquidificador (ou amasse com pilão).

Aplicação

Passe a receita na pele e deixe agir por dez minutos.

Ação

Esta máscara, além de hidratar, nutrir e tonificar a pele, evita o aparecimento de novos cravos e espinhas, estimulando a eliminação de células mortas.

Foto: Getty Images

5- O enxágue

Enxágue o rosto todo com água FRIA para fechar os poros.

6- Acalme a pele

Para finalizar, faça um chá de calêndula, que tem poderosa ação adstringente, calmante, refrescante e antisséptica, e lave o rosto com a bebida gelada. Seque com uma tolha limpa e macia, sem esfregar.