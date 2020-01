Os produtos de beleza mais legais para dar uma chance em abril

Já dizia o ditado, “O diabo trabalha, mas as marcas de beleza trabalham ainda mais”. Brincadeiras à parte, os lançamentos de beauté são mesmo constantes e, às vezes, até a gente, aqui do MdeMulher, fica meio perdida no meio de tanta novidade legal e bombante.

Por isso, para facilitar a sua vida, mensalmente rola aquela seleção com os produtos mais legais para dar uma chance. Neste mês, estão no pacote muitas fragrâncias, alguns makes e produtinhos com alto poder hidratante e até uma bolsa de beleza.

Vem ver!

Lip Tint “Pink Lemonade”, da Dailus

Lançamento quente da Dailus, a coleção de lip tints “TIM TIM” traz três cores inspiradas em drinks famosos: “Frozen de Melancia” tem um tom avermelhado vibrante, “Pink Lemonade”, o da foto, é um cor-de-rosa suave, e “Margarita de Morango”, um vermelho fechado e intenso. Eles são MUITO cheirosos do tipo que dá vontade de comer mesmo e tem aquele efeito que a gente adora de boca levemente manchada. A fórmula é vegana, eles realmente secam rápido e têm longa duração. Ah, e podem ser aplicados na pele, como blush, sombra ou como você quiser.

Preço: R$15,50

“Black Opium Glowing, da YSL

Criado na década de 1970, o “Opium”, da Yves Saint Laurent, é um dos perfumes mais icônicos de todos os tempos. Em 2019, a marca, que já havia lançado uma versão, o “Black Opium”, traz mais um desdobramento da linha: o “Black Opium Glowing Eau de Toilette”. Além dos clássicos acordes de café, a fragrância possui notas de pera, limão e laranja. É aquele perfume jovem, doce, mas sem ser enjoativo.

Preço: R$ 399 (50ml) e R$ 499 (90ml)

“Primer Blur Effect”, da Simple Organic

Marca brasileira superlegal de produtos naturais e veganos, a Simple Organic lança o primeiro primer da história deles, o “Blur Effect”. A vantagem dele? Ele não serve somente para preparar a pele antes do make. Com uma fórmula composta por óleo de coco, óleo de rícino, cera de carnaúba e candelilla, óleo de patchouli e melaleuca, ele promete hidratação da pele, maciez e nutrição. Além disso, tem propriedades antibacterianas, antioxidantes, antifúngicas e anti-inflamatórias.

Preço: R$ 110

“Velvet Matte Lipstick”, da SD Make-Up

Aos poucos, batons cremosos estão voltando a fazer sucesso, mas, sem dúvida, as ofertas com acabamento matte ainda continuam na crista da onda e as favoritas entre as consumidoras. Nesse sentido, a SD-Make Up acaba de lançar a coleção “Velvet Matte”que, além do efeito fosco, dá aos lábios uma aparência mais aveludada. Contém manteiga de manga para hidratar e está disponível em quatro tons: “Amore”, puxado para um vermelho bordô, “Doce Amaro”, marronzão bem anos 1990, “Eleganza Veluto”, terracota, e “La Dona”, um vermelho puxado para o laranja.

Preço: R$ 58

Kaiak Ultra, da Natura

Nova aposta da Natura, o “Kaiak Ultra” é uma explosão de frescor ultra gelado. Tanto que, para promover o produto, a marca colocou os frascos literalmente dentro de cubos de gelo e os enviou para a redação do MdeMulher. Eles também recomendam colocar a fragrância na geladeira antes do uso. A versão feminina combina anis e estoraque, jasmim e lavanda. É um bom perfume para o dia a dia.

Preço: R$ 121,90 (100ml)

Resveratrol & Berry Mask, da Dermage

Como o nome sugere, essa máscara da Dermage possui como ativos o Resveratrol, a molécula da longevidade celular, e o Goji Berry, um poderoso antioxidante natural. Perfeita para quem está a fim de prevenir o aparecimento precoce de linhas de expressão, rugas e manchas, ela pode ser usada uma vez por semana.

Preço: R$ 14,90

Bolsa de Beleza, Melissa

Incursão da Melissa no filão da beleza, a Beauty Bag funciona como estojo para guardar pincéis e qualquer produto ou acessório de make. Disponível em cinco combinações de cores, ela é feita no clássico PVC Melflex e tem o famoso cheirinho presente nos produtinhos da marca.

Preço: R$ 120

Hidratante NativaSpa Baunilha Real, O Boticário

Presente na novíssima linha “NativaSPA Baunilha Real”, do O Boticário, esse hidrante corporal em contato com a pele parece mais um gelzinho do que um creme e tem alto poder de absorção. É enriquecido com gotas de quinoa, ingrediente que potencializa a hidratação, ajuda a combater a falta de hidratação da pele e aumenta a produção de colágeno, e conta também com microcápsulas de fragrância que são ativadas por meio do movimento para deixar o corpo perfumado por ainda mais tempo. Tem um cheiro doce e agradável.

Preço: R$ 54,90 (400ml)

“Woman”, Calvin Klein

Primeiro perfume criado por Raf Simons, ex-estilista da divisão de luxo da Calvin Klein e unanimidade entre os críticos de moda, o “Woman” é aquele floral amadeirado com notas de flor de laranjeira e lemon pepper. É um perfume adocicado (bem do jeito que as brasileiras amam!) e refrescante, perfeito para ser usado naqueles dias mais quentes.

Preço: R$ 299 (30ml) /R$ 449 (50ml)/ R$ 599 (100ml)

Paleta de Sombras “Sunflower”, da Bruna Tavares

De fácil aplicação, a paleta de sombras “Sunflower”, da Bruna Tavares, é inspirada em girassóis e está disponível em oito cores com um ar bem setentinha. As opções vão do champanhe com fundo dourado cintilante (Luz) a um tom de café próximo de um preto opaco (Natureza). Os destaques do produto ficam por conta da alta pigmentação e por ser cruelty-free.

Preço: R$ 99

Ômega Creme Reparador com Esqualano, Biossance

Vegano, cruelty-free e sustentável, já que não tem óleos minerais nocivos ao meio ambiente, o creme “Glicólico Renovador Facial com Esqualano”, da norte-americana Biossance, é aquele produto power para quem quer uma esfoliação hidratante. Para ser usado até duas vezes por semana, possui Ácido Hialurônico, o ingrediente do momento para preencher e hidratar, e Extrato de Alcaçuz, calmante para a pele que minimiza os sinais de vermelhidão e irritação.

Preço: R$ 328

212 Body Spray, Carolina Herrera

Desde o ano passado, muitas marcas estão apostando em um produto que já fez muito sucesso em outros tempos: o body spray. Surfando nessa onda, a Carolina Herrera reformulou quatro perfumes da linha 212 na forma de spray corporal. O “212 VIP Rosé” traz uma combinação de pêssego e champanhe e pode ser usado na pele, no cabelo e até nas roupas.

Preço: R$ 159 (250ml)

Concentrado Hyalu 6, ADCOS

O Hyalu 6 é um sérum que simplesmente combina QUATRO tipos de Ácido Hialurônico, ativo que previne o envelhecimento da cútis e das marcas do tempo, e 2 bioestimuladores. Perfeito para quem procura muita hidratação para a pele, ele também recupera a firmeza e o contorno facial e aumenta a elasticidade. De acordo com a marca, ele estimula a produção de colágeno em 152%.

Preço: R$ 240

