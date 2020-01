Testamos: 10 lançamentos de beleza de fevereiro que valem seu investimento

Como foi seu mês de fevereiro? Por aqui, o negócio estava agitado: teve muito conteúdo de moda e beleza focado no Carnaval, entrevistas com minas inspiradoras – oi, Maisa e Dani DaMata! -, maratona de filmes do Oscar e, para completar, uma série de lançamentos de maquiagem, pele, unhas e cabelos prontinhos para testar.

Fizemos uma curadoria com as novidades de beauté mais legais para você rechear seu nécessaire, e as apresentamos a seguir. Pode confiar que a seleção é das boas e merece seu investimento, seja para cuidar da pele, apostar em uma nail art de respeito, tratar os cabelos ou, ainda, deixar seu make de folia muito mais interessante.

Atentas!