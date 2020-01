Colorama relança os esmaltes que mais fizeram sucesso na história da marca

A nostalgia nunca esteve tão em alta quanto neste 2019. Pode reparar: temos a novela vintage ‘Verão 90’ no horário das 19h da Rede Globo, marcas como a Melissa colocando modelos de sapatinhos que já foram sucesso há algumas décadas de volta ao mercado e, claro, o retorno triunfal da dupla Sandy & Junior, que neste ano sai em turnê por todo o Brasil.

No mundo da beleza isso não poderia ser diferente, e as marcas já se ligaram que produtos com esse clima retrô dificilmente dão errado. Pensando nisso, e após uma pesquisa via Instagram que reuniu mais de 10 mil comentários de diferentes seguidoras, a Colorama acaba de relançar seis das cores de esmaltes que mais fizeram sucesso durante esses 70 anos desde o surgimento da marca.

A coleção, batizada de “Grandes Sucessos”, vai do bege ao vermelho-vivo e conta com os esmaltes Areia (lançado em 1973), Ameixa (hit na década de 90), Mauve Urban, Pimenta Rosa e Camurça, os três datados de 2010, além do Nariz de Palhaço, comercializado em 2011. A boa notícia é que a linha, a partir de agora, faz parte do portfólio fixo de esmaltes Colorama.

Vem matar a saudade dos tons:

Cada vidrinho tem preço sugerido de R$ 3,89, e as fórmulas são dermatologicamente testadas e livres de ingredientes que possam causar alergia a quem os utiliza.