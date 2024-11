Os melhores produtos profissionais para cabelos cacheados

Ter um rotina de cuidados capilares é sempre um desafio, especialmente quando estamos falando de manter cachos lindos e definidos. Mas, com as escolhas certas você pode adquirir um cabelo forte e saudável, e claro, muito lindo. Então, confira alguns dos produtos profissionais mais recomendados nas redes para as cacheadas:

1.Lavagem: Kit Wella Professionals Nutricurls Salon Duo

O shampoo e condicionador da linha promete nutrir intensamente, definir, trazer maciez e movimentos aos fios. A limpeza é leve e eficiente, mas sem ressecar o cabelo.

2. Hidratação: L`Óréal Professionnel – Serie Expert Curl Expression

Máscara de tratamento para cabelos crespos e cacheados que controla o frizz e promete hidratar os fios duas vezes mais. Sua fórmula auxilia na hora de reter a hidratação.

3. Creme para Pentear: Finalizador Multifuncional Widi Care PhytoManga

Como o nome sugere, ele não é um produto único, e pode ser usado como umectante, pré-shampoo e creme de pentear. Sua fórmula é ideal para cabelos com tratamentos químicos.

4. Leave-in: Curl Manifesto

Ele é próprio para cabelos ondulados, cacheados e crespos. Sua função principal é ajudar na maciez e auxiliar na hora de desembaraçar. Com uma textura suave, ele hidrata intensamente os fios e fornece proteção térmica.

5. Deva Curl SuperCream

De tamanho profissional, ele promete deixar o cacho mais definido, hidratado, nutrido e sem frizz por mais tempo.

E aí, curtiu essas dicas?

