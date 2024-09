Máscara de LED para dormir realmente funciona?

A busca por uma pele perfeita não se concentra somente na ingestão de líquidos, alimentação saudável ou uma boa noite de sono. A indústria da beleza trabalha de modo a inovar e renovar o catálogo de produtos, para garantir uma pele impecável. Dentre as novidades está a máscara de LED, item que tem como promessa rejuvenescer e hidratar a derme.

Antigamente, a luz de LED era utilizada apenas em procedimentos estéticos especializados. Porém, com a chegada da máscara, é possível potencializar os tratamentos de casa – mantendo o cuidado, é claro.

Como funciona a máscara de LED?

As máscaras atuam em nível celular, estimulando a produção de colágeno a partir da emissão de luz. De acordo com o doutor Renato Soriani, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, elas buscam “melhorar a saúde da pele, reduzindo sinais de envelhecimento e promovendo uma aparência mais descansada”.

Além desses fatores, o item é benéfico para pessoas que enfrentam dificuldades para adormecer ou que desejam melhorar a qualidade do sono.

Renato, que também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, comentou sobre o funcionamento desses utensílios. “A tecnologia de LED utiliza diodos emissores de luz que operam em diferentes comprimentos de onda, cada um com propriedades específicas que afetam a pele e o corpo de maneiras distintas”.

O profissional aponta que a luz, ao penetrar nas camadas mais profundas da pele, estimula as células a produzirem colágeno e elastina, elementos essenciais para fornecer firmeza e elasticidade. Ele complementa: “a exposição a determinadas frequências de luz pode regular a produção de melatonina, o hormônio responsável pelo sono. Essa interação não só melhora a aparência da pele, mas também contribui para uma sensação de relaxamento profundo”.

Benefícios para a pele e o sono

São diversas as vantagens de incluir as máscaras de LED para a rotina de cuidados pessoais. Além da simples promoção do sono, o doutor Renato Soriani destaca a melhora na circulação sanguínea facial, que reduz o inchaço e as olheiras.

Uma questão relevante é a capacidade de combater os sinais de envelhecimento, como linhas finas e flacidez, a partir da regeneração celular. Renato diz: “Isso faz com que o usuário acorde não apenas descansado, mas também com uma pele visivelmente mais saudável e luminosa”.

O dermatologista acrescenta outros proveitos: “A terapia de luz pode ajudar a regular os níveis hormonais, equilibrando a produção de melatonina e reduzindo os níveis de cortisol, que aumentam em períodos de estresse. Isso não apenas melhora a qualidade do sono, mas também pode contribuir para um estado emocional mais equilibrado”.

Recomendações e restrições de uso

Cada uma das cores apresenta um ponto positivo, e a ação depende do comprimento da onda de luz. É aconselhado, portanto, higienizar a pele antes de realizar o procedimento. Porém, o especialista alega que, apesar de as máscaras serem seguras, existem algumas contraindicações:

“Pessoas com condições dermatológicas específicas, como eczema ou lesões abertas, devem consultar um dermatologista antes de utilizar a máscara. Gestantes ou indivíduos em tratamento que possam causar fotossensibilidade devem ser cautelosos e buscar orientação profissional. Efeitos colaterais são raros, mas podem incluir leve irritação da pele em indivíduos sensíveis.”

Variação de cores do LED e seus benefícios

Feita de plástico – e normalmente na cor branca – ela é capaz de se moldar ao rosto do paciente, com espaços para os olhos, boca e nariz. O tratamento utiliza a luz com diferentes colorações e frequências. Aqui estão algumas delas:

LED Azul

Com efeito bactericida, a luz azul trata a acne e ameniza manchas e vasinhos da pele, bem como o clareamento de algumas áreas do rosto. Ideais para peles sensíveis, ela acelera o processo de cicatrização.

LED Amarelo

A luz de LED amarela promove a estimulação do fibroblasto, que auxilia na produção de colágeno e elastina e garante efeitos drenantes e desintoxicantes. Esse tratamento é ótimo para quem busca uma pele mais firme e sem linhas de expressão.

LED Vermelho

O LED vermelho apresenta efeito anti-inflamatório, regenerador e cicatrizante. Por também estimular a produção de colágeno, é indicada para o tratamento de acne e flacidez facial. De acordo com o dermatologista “a luz vermelha é frequentemente utilizada para reduzir a inflamação e melhorar a circulação, além de ajudar a regular a produção de melatonina, facilitando um sono mais profundo e reparador”.

LED Verde

O LED verde é indicado quando há a necessidade de inibir as manchas da pele, provocadas por pigmentação excessiva. A tonalidade dessa luz ajusta as glândulas sebáceas, controlando a oleosidade e ativando a circulação linfática e a microcirculação sanguínea, diminuindo edemas.

Para o sono, Renato afirma: “a luz verde possui um efeito relaxante e ansiolítico, sendo ideal para aqueles que buscam um ambiente mais tranquilo para dormir”.

LED Violeta

A luz violeta tem um efeito positivo para aqueles com acne ativa. A ação bactericida e fungicida é um potente reparador para a cicatrização de acne e diminuição dos poros. Ela é aconselhada após procedimentos estéticos, como botox, preenchedores e procedimentos a laser.

Como incorporar a máscara na rotina?

Para integrar o uso de máscara de LED na rotina de sono, o profissional orienta que “os usuários a utilizem cerca de 20 a 30 minutos antes de dormir. Esse tempo permite que o corpo comece a se preparar para o sono, enquanto a luz LED atua em nível celular”.

Ao utilizar máscaras de LED, é preciso redobrar a atenção e ter alguns cuidados. Renato recomenda o uso de, no máximo, três vezes por semana. “A manutenção de uma rotina de sono consistente complementará os efeitos da terapia de luz. Além disso, é aconselhável evitar a exposição a telas eletrônicas antes de dormir, para otimizar os benefícios da máscara e promover um sono restaurador”, finaliza.

