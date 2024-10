De hidratante a blush: os melhores produtos nacionais em bastão

Os produtos em bastão estão revolucionando a rotina de beleza. Maquiagem, cuidados com a pele e até mesmo os cabelos ganham novas opções em formato stick, oferecendo praticidade e resultados incríveis. Descubra os melhores produtos nacionais para você!

Bastões de skincare

Bastão Antioxidante Olhos Com textura hidratante, o stick para olhos da Sallve deixa a região com a sensação de “geladinho”. Sua fórmula com cafeína e vitamina C desincha as bolsas da região dos olhos. Indicado para quem sempre acorda com os olhos inchados. Compre agora: Sallve - R$ 99,90

Hidratante Primer Seu formato prático permite que você leve seu hidratante para todos os lugares. Indicado para peles com mais oleosidade, ele hidrata sem deixar a sensação oleosa. O produto também pode ser usado como primer na preparação de pele, já que ajuda a fechar seus poros. Compre agora: Guava - R$ 99,90

Base e corretivo em bastão

Paint Stick Catharine Hill Ótima cobertura com longa duração. Sua textura é densa e matte, sendo um bom produto para peles com mais oleosidade. Devido à sua maior cobertura, é preciso aplicar o produto com a pele hidratada, para evitar acúmulos. Suas variações de tonalidades possibilitam que o bastão seja usado como base, corretivo e contorno. Compre agora: Amazon - R$ 53,38

Corretivo e Contorno Sua média cobertura e textura cremosa são uma ótima opção para o dia a dia. Ideal para quem não deseja uma pele mais pesada, mas ainda assim gosta da praticidade do corretivo em stick. Seus diferentes tons possibilitam que o produto também seja usado como contorno. Compre agora: Mahav - R$ 28,47

Blushes e contornos em bastão

Blush Stick Catharine Hill Com ótima pigmentação, o stick pode ser utilizado como blush, sombra ou até batom. Além de ser multifuncional, é um produto de longa duração e textura cremosa. Seus três tons atendem tons mais frios ou quentes de pele. Compre agora: Amazon - R$ 43,90

Cream Contour Sua alta pigmentação traz vida para a maquiagem. O produto também esfuma facilmente, sem perder sua cor. A textura cremosa garante uma pele bem acabada e com maior durabilidade. Compre agora: Amazon - R$ 54,90

Bastão Jelly Tint 3 em 1 Ricca Com textura jelly refrescante, o tint da Ricca é um produto muito versátil. Ele pode ser utilizado para adicionar cor nos lábios, bochechas ou olhos. Perfeito para retoques e para quem gosta de itens práticos com muita durabilidade. Sua cor é suave, translúcida e traz vida à maquiagem. Compre agora: Beleza na Web - R$ 41,40

Multistick Marrom Seu tom coringa permite que você utilize o bastão como bronzer, contorno, blush, batom, sombra, corretor de sobrancelha e delineado. Além de ser vegano, tem uma textura hidratante que esfuma facilmente, ótimo para maquiagens rápidas do dia a dia. Compre agora: Guava - R$ 99,90

Iluminadores em bastão

Stick Face MultiFunções Nina Makeup Com suas diversas funcionalidades, o bastão pode ser aplicado como blush, batom iluminador ou sombra. Sua textura cremosa deixa muito mais fácil de espalhar e cria um acabamento brilhante e sofisticado. Suas partículas de brilho são pequenas e criam um acabamento natural. Compre agora: Amazon - R$ 74,95

Iluminador Stick Catharine Hill O iluminador conta com alta fixação e textura cremosa. Seus tons quentes se misturam com os tons de pele e trazem um acabamento mais natural. O produto traz uma sensação leve e pode ser aplicado como iluminador ou sombra. Compre agora: Amazon - R$ 47,18

