5 dicas para prolongar o perfume na pele, segundo Shantal Verdelho

Quer que sua fragrância dure mais tempo na pele? Com alguns truques simples, é possível intensificar a fixação do seu perfume ou body splash. Convidamos a influenciadora e empresária Shantal Verdelho, apaixonada pelo assunto, a compartilhar suas dicas preferidas!

1) Armazene corretamente o perfume

Uma dica simples, mas importantíssima, é garantir o armazenamento adequado do perfume. “O local onde você guarda o body spray ou perfume afeta diretamente sua durabilidade”, destaca Shantal, que representa o lançamento de Body Sprays de Eudora.

Para evitar a oxidação, mantenha-o longe da luz e do calor. “Deixo sempre no armário ou dentro da bolsa para reaplicá-lo durante o dia.”

2) Hidrate bem a pele

Aplicar perfume com a pele hidratada é outro truque infalível. “Use seu creme favorito, especialmente nos dias mais frios, quando a pele tende a ficar mais seca, e capriche na aplicação do body spray ou perfume”, recomenda Shantal. Cremes mais densos criam uma base ideal para o perfume, permitindo que a fragrância seja absorvida e dure por mais tempo.

3) Aposte em áreas quentes do corpo

Para potencializar a fixação, Shantal sugere aplicar o perfume em áreas naturalmente quentes, como pulsos, pescoço, atrás das orelhas, nos seios e atrás dos joelhos. “O calor natural do meu corpo ajuda a liberar as fragrâncias de forma mais lenta e prolongada.”

4) Evite esfregar o perfume

“Sabe aquela cena de esfregar os pulsos? Isso não existe, gente! Esfregar pode quebrar as moléculas aromáticas”, diz Shantal. O ideal é borrifar e deixar que o perfume seque naturalmente na pele. Outra dica é evitar borrifar à distância – aplique a uma distância adequada para melhor fixação.

5) Apostar na tendência dos bodys sprays

Shantal está sempre de olho no futuro. Não por acaso, fez uma recomendação extra para o verão 2025. “A minha dica tendência são os bodys sprays, que são a escolha perfeita para o verão, combinando refrescância, perfumação e desodorização em um único produto.”

