Como construir uma postura profissional positiva no trabalho

Referência no mercado de consultoria de imagem, Rachel Jordan é especialista em comportamento profissional e atua como consultora, mentora e palestrante para empresas e pessoas que desejam desenvolver suas habilidades emocionais e alavancar a carreira. Co-autora do Livro À Sua Moda – 4Talks, Rachel também ministra cursos e workshops na área

O mundo corporativo vive um momento de grandes transformações com o avanço contínuo das novas tecnologias. Diferentes padrões de comportamento estão sendo implementados em muitas empresas. Porém, uma característica de grande importância nesse universo continua sendo cultuada por todas as corporações como um item fundamental a qualquer profissional. Esse elemento se chama postura profissional.

O que é postura profissional?

Postura profissional é a soma de um conjunto de comportamentos, de habilidades e de atitudes que adotamos no exercício diário da nossa profissão. Afinal, esses padrões de comportamento espelham como interagimos e reagimos em diversas situações perante nossos colegas, colaboradores e gestores

É claro que a postura profissional reflete a imagem que projetamos perante todos no ambiente de trabalho. Se desejamos atingir uma carreira de sucesso e uma boa reputação no mercado, precisamos ter uma postura profissional positiva e que agregue valores a nossa trajetória.

E, para isso, é essencial ter autoconhecimento e senso crítico para promover internamente mudanças necessárias e conquistar uma postura profissional positiva e admirável.

Hoje, mais do que nunca, precisamos ir muito além das habilidades técnicas e de determinados conhecimentos. Precisamos ter competências e atitudes altamente valorizadas no mundo corporativo atual conhecidas como soft skills.

A personalidade de um profissional e o que ele entrega de positivo em seu convívio no ambiente de trabalho é fundamental para ser respeitado e ter grandes chances de uma carreira promissora.

Ressalto um pilar que considero primordial em todo esse processo: a comunicação. Ela precisa ser transparente e respeitosa com todas e todos da pirâmide hierárquica.

Saber como se posicionar, escolher as palavras adequadas e ter noção do momento certo de colocar tudo isso em prática faz toda a diferença para um ambiente de trabalho agradável, harmonioso e respeitoso. Isso nada mais é do que sinônimo de profissionalismo.

Outro ponto de extrema relevância diz respeito à seriedade e ao compromisso profissional de uma pessoa, como ela se comporta nas mais diferentes situações, como encara cada desafio.

Nessa hora, o bom senso, a educação e a forma como interagimos diz muito sobre nós, não só como pessoas, mas como profissionais diante das dificuldades e dos obstáculos comuns ao cotidiano de trabalho.

Vale ressaltar que a ausência das características mencionadas acima são alvos de reclamações constantes nos setores responsáveis pela seleção de novos profissionais.

O que mais tem chamado a atenção em pesquisas sobre o mundo corporativo são problemas relacionados à falta de profissionalismo e de comprometimento, questões de comportamento e o nível de comunicação negativa de alguns profissionais.

Ética, competência, responsabilidade e comportamento adequado estão entre os itens mais buscados por gestores na contratação de novos talentos. Ter postura profissional nada mais é do que ter uma conduta positiva no seu ambiente de trabalho. Ou seja, é saber fazer boas escolhas e exercer ações assertivas diante das desafiadoras situações que acontecem de forma inesperada, testando nossa inteligência emocional e nosso comportamento diante de nossos colegas, gestores ou colaboradores.

Importante lembrar que num cenário em que a inteligência artificial e a automação se transformaram em protagonistas em muitas situações, a qualidade e o potencial humano exercem um papel fundamental em muitos momentos.

Ganhamos protagonismo quando demonstramos ser profissionais que sabem encontrar soluções criativas e positivas em situações de conflitos, que prezam por se comunicar com excelência atingindo de forma positiva e com clareza aqueles com quem interagimos.

É claro que manter uma boa postura profissional exige aprendizado e aprimoramento constantes. É dessa maneira que conseguiremos atingir nossos objetivos e agregar cada vez mais novos valores a nossa imagem profissional. E isso, é claro, exige esforço, autoconhecimento e dedicação para obter aquilo que desejamos.

Alguns dos primeiros passos para conseguirmos construir e manter uma boa postura profissional é sermos profissionais flexíveis e abertos a mudanças. Essas características são vistas como pontos positivos no mundo corporativo, assim como praticar uma escuta ativa e saber como dar feedbacks de maneira assertiva. Esse conjunto de características certamente transmitem a imagem de um profissional diferenciado.

Hábitos para uma postura profissional positiva

Abaixo selecionei alguns pontos que considero importantes para a manutenção de uma postura profissional de alta positividade.

Pontualidade

Ser pontual espelha o seu compromisso e a sua responsabilidade com o seu trabalho e com quem está a sua volta. Se atrasar com frequência compromete a sua imagem profissional, além de ser visto como um desrespeito com seus colegas, colaboradores e gestores.

Todas sabemos que imprevistos acontecem. Por isso, tente organizar sua rotina para que você possa cumprir seus compromissos de trabalho da melhor forma. Adotar esse comportamento como regra básica contribui para o seu crescimento profissional e agrega valor à sua imagem.

Autocontrole emocional

Saber controlar suas emoções em momentos adversos encontrando soluções harmoniosas e respeitosas fazem parte de nossa inteligência emocional em qualquer situação, especialmente no ambiente de trabalho.

Afinal, somos testados em todos os níveis diariamente. Respire e inspire antes de dar qualquer retorno que possa arranhar sua postura profissional.

Saber valorizar e trabalhar em equipe

Estimular a colaboração entre colegas e saber como trabalhar de forma respeitosa com todos é essencial a um bom profissional. Aprenda a ouvir e a apoiar seus colegas, gestores e colaboradores.

É muito importante saber respeitar a opinião de cada um e fazer disso um aprendizado. Ao transmitir seus conhecimentos, faça de forma clara e sem arrogância. Trabalhar de forma colaborativa é positivo para todos os envolvidos no cotidiano profissional.

Ética profissional

Ética não é uma característica que aprendemos e que devemos ter só no trabalho. Ela é desenvolvida ao longo de nossas vidas. Ter ética profissional significa colocar em prática atitudes e comportamentos positivos para a nossa imagem. Contribuir para um ambiente de respeito com ações positivas para todos os profissionais que estão ao nosso lado.

Reconhecer e aprender com seus erros

Cometer erros faz parte da rotina de qualquer profissional. No entanto, precisamos ter senso crítico e saber reconhecer esses erros. Saber transformá-los em ferramentas de novos aprendizados é essencial para a nossa trajetória profissional.

Tente ver o lado positivo de uma crítica ou um erro cometido, entender por que aconteceu e evitar que se repita. Humildade também está inserida na boa postura profissional.

Diga não ao disse me disse

Uma postura altamente negativa no ambiente profissional é ser canal transmissor de boatos e de fofocas que rondam os corredores das empresas. Agir dessa forma é se expor de forma negativa para sua imagem profissional.

Ao agir assim você pode prejudicar alguém injustamente ao transmitir uma informação que não corresponde à verdade. Ficar reclamando constantemente da empresa deixa o clima de trabalho pesado e desagradável.

Se tem alguma queixa ou reclamação a ser feita, faça de forma respeitosa a pessoa certa e no momento certo para resolver a situação de forma positiva.