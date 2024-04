Os produtos em bastão são a nova febre do momento no mundo da beleza. Não à toa: eles são práticos e permitem visuais com aspecto natural, associando durabilidade e pigmentação em um único produto, elementos primordiais em looks utilizados em diversas passarelas e trends nas redes sociais.

Aqui, separamos uma seleção esperta dos 5 melhores produtos em stick para conhecer e se apaixonar também. Confira:

Os melhores produtos em bastão de 2024

1. Bronzer, Rare Beauty

Com o bronzer Warm Wishes Effortless de Rare Beauty, manter a pele na estética ensolarada ficou ainda mais fácil.

Sua cremosidade explica a capacidade de construir camadas e a alta espalhabilidade, mas não interfere no tempo de duração do produto. Acredite: o bronzeado não se apaga facilmente.

2. Blush com brilho, Nudestix

Desenvolvido para olhos, bochechas e lábios, o bastão Glow de Nudestix promete (e entrega) a desejada carinha de saúde.

Mas é sua capacidade hidratante que sai na frente: graças às ceramidas e aos peptídeos preenchedores, ele disfarça levemente a textura da pele, evita craquelados e ainda oferece um iluminado digno de tapete vermelho. Um verdadeiro escândalo!

3. Balm para os olhos, Simple Organic

Eis um produto cujo resultado se nota depois de alguns dias de uso.

O Balm para os olhos, de Simple Organic, entrega brilho e hidratação na região mais sensível do rosto, além de ajudar a disfarçar as linhas de expressão mais finas que muitas se incomodam. Basta aplicar ao acordar e antes de dormir que os resultados serão visíveis.

4. Corretivo cremoso, Pink Cheeks

Não bastasse a novidade no formato, o corretivo Sport Concealer da Pink Cheeks também possui alto fator de proteção solar.

A cobertura é perfeita, o acabamento também: não pesa, arde ou escorre na pele. Exige, porém, a finalização com o pó para não transferir, e reaplicação poderá ser livre ao longo do dia.

5. Iluminador luxuoso, Kiko Milano

Com textura suave, o bastão Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, de Kiko Milano, cria pontos de luz no rosto sem pesar. Quem vê de longe realmente imagina que o brilho vem de dentro para fora.

Para deixar o aspecto ainda mais bonito, aplique-o com o dedo em vez do pincel, embora o produto seja bastante fácil de esfumar, afinal brilhar nunca é demais.

Seja nas passarelas ou na rotina intensa do dia a dia, os produtos em stick vão com toda certeza facilitar sua rotina, garantindo a beleza e a durabilidade que você merece.