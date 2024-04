Blush Pêssego é tendência! Confira inspirações e aposte no item

O blush pêssego é a tendência do momento. Seja para uma maquiagem com acabamento natural ou para uma produção mais trabalhada, a tonalidade puxada para o laranja é perfeita para quem ama uma corzinha nas bochechas. Neste texto, separamos inspirações e te contamos como produzi-las.

Antes disso, é importante citar que as cores do ano – Peach Fuzz da Pantone e Apricot Crush da WGSN – foram essenciais para que ele alcançasse esse espaço de destaque. A propósito, uma pesquisa da Cult Beauty revelou que a cor da Pantone de 2024 desencadeou um aumento de +74% nas pesquisas por “maquiagem pêssego”. Ou seja, não dá para negar sua fama no universo da beleza mais.

Blush pêssego para efeito “queimadinho de sol”

O efeito sun-kissed consiste na aplicação do blush nas áreas em que o sol geralmente deixa a pele mais bronzeada – bochecha, nariz, queixo, testa e pálpebras superiores.

Quando a cor do produto é pêssego, o efeito fica mais natural do que com o rosa. Uma dica, então, é optar pela tendência para garantir o bronze.

Blush pêssego para efeito natural

“O blush pêssego geralmente não pesa o make, sendo muito usado em produções mais naturais por essa característica”, explica a maquiadora profissional Andrea Matos.

A indicação da profissional é usar apenas o corretivo para cobrir imperfeições e, após isso, aplicar o blush em bastão, para não dar o aspecto de seco à pele.

Blush pêssego em maquiagens mais pesadas

Não é porque o blush pêssego permite o acabamento natural que ele está impedido de elevar maquiagens mais trabalhadas. Na verdade, sua facilidade de combinar com diversas cores de sombra e batom torna possível trabalhos ainda mais autênticos, segundo a maquiadora.

Como encontrar o blush pêssego ideal para sua pele?

Cada pessoa possui um tom e um subtom de pele. A individualização do make, graças a essa característica, é essencial, pois somos mais ou menos valorizadas conforme o produto que escolhemos.

No caso do blush pêssego, aqueles que possuem fundo mais rosado se adaptam melhor em peles mais rosadas; enquanto os mais alaranjados e quentes ficam melhores em peles quentes.

Outras inspirações com blush pêssego