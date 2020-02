Os esmaltes do verão

Para realçar o lado feminino

Para colorir o look

Para um visual ousado

Para quem não tem medo de ousar

Dicas de profissional

A expert Carmen Luiz, do MG Hair Design (SP), revela segredos para ter unhas impecáveis:

● Se o esmalte estiver muito encorpado pode criar bolinhas na hora da aplicação. Afine a textura com gotas de recuperador de esmalte.

● Para uma aplicação na dose certa, passe o pincel do esmalte primeiro nos cantos e depois no meio da unha, sendo nesse momento mais generosa na quantidade do produto.

● Deixe a cor nova por mais tempo aplicando cobertura de brilho depois do esmalte. Ele substitui o óleo secante, ok?

● Ao finalizar a pintura, passe um palito com algodão embebido em removedor de esmalte na pontinha da unha. Isso previne lascas.