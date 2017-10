Não é porque a primavera chegou que os aromas de flores e frutas precisam necessariamente ficar somente na natureza. Perfumes, cremes hidratantes e óleos com cheirinhos leves e contagiantes tomaram conta dos lançamentos das marcas de cosméticos e chegarão com tudo nas nossas necessaires.

Confira 5 novidades incríveis!

1. Mistério revelado

As flores da figueira, que depois se tornam fruto, inspiraram o Floratta Flores Secretas, O Boticário (89,90 reais). “Quinto integrante dessa família aromática, ele se diferencia ao revelar uma nuance frutal bem característica em meio a um robusto e colorido buquê“, explica Cesar Veiga, avaliador do Núcleo de Inteligência Olfativa da marca.

Leia mais: 5 lançamentos de beleza para atualizar o nécessaire de verão

2. Hidratação pura

Cerca de 60% da população mundial tem pele seca, de acordo com pesquisa realizada pela The Body Shop, que apresenta dois novos produtos da linha Leite de Amêndoas e Mel, específica para essa necessidade. A Loção Hidratante Corporal (foto) e o Leite de Banho (85 e 99 reais respectivamente) possuem propriedades calmantes e reparadoras, capazes de aliviar a sensação de repuxamento e desconforto, que tende a piorar com o clima seco.

3. Bem protegida

A integridade da barreira cutânea, responsável pela nossa hidratação natural, é um dos segredos da aparência jovem – e a grande aposta da indústria cosmética. Essa também é a proposta do óleo Concentrado Revitalizante, Natura Chronos (123 reais), enriquecido com o extrato da semente de sapucainha (de ação reparadora) e polifenóis (antioxidantes da uva). Pode ser aplicado no rosto de dia ou à noite, para evitar as consequências da poluição, sol e stress, potenciais inimigos da pele.

4. Sob medida

Com textura bem levinha, adaptada à pele das brasileiras, o Sérum Idéalia, Vichy (199,90 reais), age em duas frentes no combate ao envelhecimento. Enquanto os flavonoides, extraídos de frutas cítricas, diminuem a inflamação celular, um derivado de ácido hialurônico e a adenosina dão firmeza ao rosto. A fórmula também leva ácido salicílico, ativo consagrado no controle da oleosidade.

Leia mais: 10 curiosidades para quem ama perfumes

5. Beleza brasileira

A riqueza de cores e cheiros da nossa flora está representada no aroma e no frasco da Eau de Parfum Imperialis Brasileira, L’Occitane au Brésil (209 reais). A estampa das embalagens da linha (que ainda inclui sabonete, desodorante corporal e creme de mãos) é assinada pela estilista Adriana Barra. A fragrância amadeirada tem toques florais marcantes, especialmente de bromélia.

*Preços pesquisados em setembro de 2017. Confirme na loja antes de comprar.