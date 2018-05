O que é essencial na sua vida?

Família, carreira, amigos, dinheiro, bem-estar. Para você, o que é essencial? Foi sob a ótica desse tema tão profundo – e necessário – que a revista CLAUDIA e a marca de produtos de cuidados para o cabelo OX Cosméticos chegaram à segunda edição do evento CLAUDIA Coaching.

Cerca de 200 convidados, entre mulheres e homens, acompanharam o bate-papo conduzido por Ana Paula Padrão, diretora da revista. “Para mim, a essência se revela no cuidado com o outro e com a gente mesma”, declarou ela, logo no início do evento que foi realizado no dia 23 de maio, em São Paulo.

Responsável pelo discurso de abertura, Cíntia Fuchs, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Flora, empresa detentora de OX, ressaltou a missão da marca em sempre buscar e oferecer o essencial quando o assunto é cuidado com os cabelos. “Nossa consumidora tem tudo a ver com a audiência de CLAUDIA. É uma mulher que tem atitude e está em busca de sua essência”, completou ela.

A OX anunciou no CLAUDIA Coaching o relançamento da linha Cachos, com produtos livres de sulfato, parabenos, óleo mineral, sal e silicones pesados, oferecendo um tratamento completo para os fios encaracolados e cacheados. A linha é composta por shampoo, condicionador, creme para pentear e uma inovadora máscara dupla ação, capaz de agir pré e pós-shampoo, protegendo contra danos e oferecendo mais maciez aos fios.

Também subiram ao palco do evento a jornalista Diana Garbin, a chef Paola Carosella e a atriz Mônica Martelli. Por meio de histórias inspiradoras, elas discutiram o que é essencial para elas do ponto de vista da beleza, da carreira e do relacionamento.

Confira na galeria abaixo os melhores momentos desse encontro que reuniu diversas mulheres incríveis:

1. 1FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8217 zoom_out_map 1 /12 Time OX: Cíntia Fuchs, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento; Nicole Mandil, gerente de Marketing do Núcleo de Cabelos da Flora; e João Araújo, coordenador de Marketing da marca OX. (Mariana Pekin/Abril)

2. 2FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8286 zoom_out_map 2 /12 Claudia e OX: Paula Mageste, diretora editorial de Femininas do Grupo Abril; Nicole Mandil, gerente de Marketing do Núcleo de Cabelos da Flora; e Ana Paula Padrão, diretora de CLAUDIA. (Mariana Pekin/Abril)

3. 3FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8290 zoom_out_map 3 /12 Ana Paula Padrão, diretora de CLAUDIA, foi a apresentadora e mediadora do evento. (Mariana Pekin/Abril)

4. _DSC6940 zoom_out_map 4 /12 Durante o evento, Cíntia Fuchs, diretora de Pesquisa e Desenvolvimento de OX anunciou o relançamento da linha Cachos Definidos. (Flávio Santana/Abril)

5. 5FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8460 zoom_out_map 5 /12 A jornalista Diana Garbin falou sobre a sua relação com o corpo e a beleza. (Mariana Pekin/Abril)

6. 6FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8531 zoom_out_map 6 /12 Espaço OX: o essencial é o que fica. (Mariana Pekin/Abril)

7. 7FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8577 zoom_out_map 7 /12 A chef Paola Carosella contou um pouco dos desafios que enfrentou até alcançar uma carreira de sucesso. (Mariana Pekin/Abril)

8. 8FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8679 zoom_out_map 8 /12 Na parede especial de OX, as convidadas deixaram registrado o que elas consideram essencial em sua vida. (Mariana Pekin/Abril)

9. 9FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8746 zoom_out_map 9 /12 A atriz Mônica Martelli falou sobre relacionamento e carreira. (Mariana Pekin/Abril)

10. 10FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8760 zoom_out_map 10 /12 E fez a plateia toda gargalhar com suas histórias. (Mariana Pekin/Abril)

11. 11FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8781 zoom_out_map 11 /12 Ao final, todas as convidadas subiram ao palco para um bate-papo descontraído. (Mariana Pekin/Abril)

12. 12FOTOS_MARIANA PEKIN__94A8902 zoom_out_map 12/12 Todas as participantes receberam uma gift bag com os produtos essenciais da OX. (Mariana Pekin/Abril)

OX acredita que o essencial é o que fica

Por isso, tem 7 linhas formuladas apenas com o que é essencial para os cuidados com os cabelos. Com o exclusivo Sistema OX Beleza Duradoura, os produtos não possuem sal, silicones pesados ou óleo mineral, e contam com fragrâncias fixadoras concentradas, garantindo que a essência do cabelo fique protegida por mais tempo.