8 inspirações de nail art para pés que você deve apostar em 2024

A poucos passos do ano novo, a aparência dos pés é uma preocupação. Escolher a nail art, porém, não precisa ser difícil ou monótono: com referências espertas, você alcança o visual elegante, bonito e especial que a data pede. Aqui, uma seleção para apostar sem medo!

Lilás brilhante nas unhas dos pés

Amantes da praticidade podem comemorar: o lilás é a escolha perfeita para conquistar a nail art faćil e agradável aos olhos.

“Aplique a base fortalecedora, depois o esmalte colorido, o glitter e, por fim, o perolado”, indica a designer de unhas Renata Oliveira.

Nail art delicada para os pés

Para mulheres apaixonadas pelo rosa, chegou o momento de usar a cor nos pés!

“Passe o esmalte em todas as unhas, exceto nos dedões. Depois, aplique o branco nestes dois últimos e, então, faça os desenho do quadriculado e dos corações com ajuda de um pincel.”

O truque da profissional é contornar os desenhos e, então, preenchê-los.

Francesinha e brilho nos pés

Não há como negar: unhas brilhantes e com francesinhas conquistam qualquer pessoa que procura um visual delicado.

“Passe o glitter nos dedões e o branco no restante. Depois de secar, coloque o aplicador na horizontal e encoste a pontinha da unha nele. Feito isso, é só utilizar um toap coat.”

Mix de cores nas unhas dos pés

Equilibrar criatividade e elegância é o efeito da mescla de cores na nail art. “Escolha uma combinação que te agrade, considerando uma ordem harmônica, espere secar e desborre”, pontua a designer.

A maneira como você vai distribuir as cores pode, por exemplo, ser da mais clara para a mais escura.

Esmaltação vinho nos pés

Clássicos são clássicos! O vermelho colore as unhas das mulheres há anos, e quando é um tom mais fechado, como o da foto, garante um visual sofisticado.

Flor nas unhas dos pés

As adeptas de flores na esmaltação podem apostar na figura no dedão, com o desenho feito a partir de um pincel.

No restante, a mesma cor do desenho pode ser aplicada, trazendo uma combinação charmosa para a região.

Nail art de duas cores nos pés

Quem ama uma nail art elegante e moderna encontra na esmaltação de duas cores uma excelente opção! Nos dedos index e médio, use um esmalte, enquanto no restante você pode passar outro.

Esmalte cintilante nos pés

Ano novo clama por cintilância, intensidade e brilho! Nada melhor, então, do que uma esmaltação focada nisso, certo?

“Passe a cor de fundo e, depois, o esmalte cintilante, que possui pequenos fragmentos para refletir a luz”, termina a profissional.

