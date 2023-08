8 inspirações de nail art para pés

Faltando inspirações para as unhas? Ainda existe um universo pouco explorado quando o assunto é nail art para os pés, mas sua próxima ida ao salão pode ficar mais fácil. Reunimos das mais básicas até as mais extravagantes opções para você brilhar também nessa região.

Brilho nos pés

Não há como negar: unhas brilhantes conquistam qualquer pessoa que busca um visual delicado. “O mais interessante dessa alternativa é que qualquer um pode fazer. Basta aplicar um tom rosado e, depois, passar um esmalte com brilho. Ao secar, desborre. Como tem glitter, as imperfeições ficam escondidas, o que é ótimo para quem está começando”, explica a designer de unhas Renata Oliveira.

Nail art minimalista nos pés

Quem ama uma nail art fofa encontra no branco uma excelente aposta! Aplique em todas as unhas, exceto no dedão, que deve receber uma camada de renda e, após isso, a aplicação de um adesivo no formato de coração. “Há quem prefira desenhar a figura. Eu indico, para essas pessoas, que usem uma caneta própria para essa função ou um palito.”

Francesinha nos pés

As francesinhas são provavelmente as mais famosas entre as opções disponíveis no salão. “A dica principal para fazê-las é ter atenção, cuidado e paciência. Passe uma renda, depois coloque um esmalte branco em uma esponja e encoste as pontas das unhas. Outra forma é deitando o pincel e encostando a parte que deseja pintar”, diz Renata.

Efeito marmorizado nas unhas dos pés

O acabamento marmorizado dá menos trabalho do que você imagina. Em um recipiente com espaço suficiente para você afundar seu dedo, como um copo, coloque água e aplique, gota por gota, esmaltes diferentes, depois encoste suas unhas e espere secar, segundo orientação da profissional.

Continua após a publicidade

Vermelho nos pés? Pode!

Clássicos têm sempre nossos corações, ainda mais quando se trata de um vermelho! A esmaltação desta cor em todas as unhas, com a ausência de desenhos, traz um visual mais centrado para seus pés.

Perolado nas unhas dos pés

Depois da glazed donut nails, de Hailey Bieber, todos estamos apaixonados pelo efeito perolado, inclusive nas unhas dos pés. “Para produzir esse modelo, você vai precisar de esmalte em gel lilás ou branco translúcido, pó cromo para as unhas em tom branco perolado e um top coat”, diz a designer de unhas. A aplicação dos produtos deve ser na mesma ordem em que foram citados, esperando a secagem entre eles.

Nail art com flores nos pés

As adeptas de flores nas unhas decoradas podem comemorar: há opções para os pés! Aplique nude em todas as unhas, depois acrescente essa figura no dedão, fazendo o desenho com o palito ou caneta específica.

Intercalando cores

Para unhas que equilibram criatividade com elegância, mescle as cores pintadas. “Se você é do tipo de pessoa que tem muita dificuldade para pintar, indico que borre mesmo e espere secar completamente, para depois tomar banho. Lá, a maior parte do excesso vai sair sozinha. O que sobrar você tira com muito cuidado”, termina Renata.