Nail art floral: 6 inspirações para unhas decoradas floridas

Nail art é um trabalho feito puramente de detalhes e costuma ter um resultado incrível. Recentemente, o manicure das famosas (leia-se Jennifer Lopez, Margot Robbie, Nicola Peltz) Tom Bachik entregou as unhas florais perfeitas para Selena Gomez. Sim, esse tipo de esmaltação pode ficar em uma linha tênue de lindo com duvidoso mas, neste caso, garantimos que é o primeiro. Unhas decoradas com flores podem sim fazer parte do seu repertório sem que fiquem datadas ou exageradas – e nós podemos provar!

Com o fundo escuro, Bachik encheu de flores os dedos de Selena, utilizando diferentes tons e um contorno impecável metálico. Não é a cara da primavera? Fomos atrás de outras nail arts florais lindas, com inspirações minimalistas e delicadas. Vem ver:

Unhas com flores minimalistas

A beleza está puramente nos detalhes! Outra artista de unhas bastante famosa nas redes sociais é a russa Evgeniya Kulagina. Ela faz desenhos realmente incríveis em suas clientes e as flores costumam estar entre as favoritas. A manicure cria desde as mais elaboradas nail arts, até as mais minimalistas, caso do estilo acima.

Unhas florais com fundo claro

Semelhante ao nail art de Tom Bachik, mas com uma cor clara de base, temos outros exemplos das unhas florais perfeitas para a primavera/verão. O traço delicado faz com que elas lembrem um quadro.

Unhas florais de margaridas

Unindo o minimalismo ao floral, as margaridas segmentadas em várias unhas deixou as flores ainda mais delicadas, assim como a escolha de cores, com o fundo nude.

Filha única com flor

A arte floral também funciona em unhas curtinhas. Navegando também no minimalismo, as flores podem aparecer em apenas um dos dedos, estilo de nail art conhecido como filha única.

Flores encapsuladas

Flores, pedras e folhas de metalizadas para unhas podem facilmente ser encontradas em lojas de artigos de manicure. A técnica de encapsular glitter também consegue ser usada para outros adornos, como as flores. A unha encapsulada é feita com camadas de gel que selam o esmalte da unha, criando uma cápsula de proteção.

