Inspire-se com 8 ideias de nail art sofisticadas

Quando pensamos em unhas decoradas é comum vir à mente desenhos mirabolantes e exagerados, mas nem todas as unhas decoradas envolvem extravagância. A nail art sofisticada é uma tendência crescente no mundo da beleza, unindo toque de elegância e criatividade. Há opções polidas que podem ser minimalistas ou elaboradas, com cores, padrões e pedrarias (mas sem exagerar!).

Inspire-se com essas imagens de nail arts sofisticadas!

Nail art com toque de brilho

Ao adicionar brilhos delicados, como strass, glitter ou detalhes metálicos, conseguimos esta sensação de nail art, mas de maneira discreta e possível no dia a dia.

O mesmo vale para pedrarias, quando colocadas apenas em algumas unhas podem trazer um toque certeiro de elegância.

Nail art degradê

A escolha de cores delicadas garante um charme único para as unhas. Tons pastel são boas opções quando se busca uma estética refinada. A combinação de diferentes cores delicadas em uma única nail art, como nas francesinhas com pontas coloridas, cria uma elegância sutil e moderna.

Nail art com desenhos minimalistas

A simplicidade resulta em criativos elementos gráficos e detalhes precisos. Um discreto traço geométrico, uma linha fina ou pontos estrategicamente colocados pode criar um visual minimalista incrivelmente elegante (e sua unha nem precisa estar esmaltada, uma base dá conta do recado).

Já tem sua nail art favorita?

