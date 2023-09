Nail Art para iniciantes: dicas, materiais necessários e inspirações

A unhas decoradas, que nada mais é do que a arte de decorativa das unhas, oferece uma forma de expressar sua personalidade e criatividade. Quando entramos no Pinterest ou no Instagram para ver referências, é comum nos depararmos com desenhos complexos, o que é desmotivador para quem quer fazer a manicure em casa. Se você sempre teve vontade de apostar, mas ainda não tem muita habilidade, veio ao lugar certo: fomos em busca de dicas de profissionais para um guia de nail arts para iniciantes.

As nail artists Adelma Pereira (@adelmanails), do C. Kamura SP, Ana Lima (@by.aninhas), do Soni Cia da Beleza, em SP, e Valéria de Freitas (@valeria.rdefreitas), do salão Fil Hair & Experience, no RJ, nos trouxeram alguns macetes que podem ajudar a nail art para as iniciantes. Vale citar que você precisar de alguns materiais necessários para explorar esse mundo, como esmaltes coloridos, pincéis finos e até adesivos de unha.

Adelma conta que você pode fazer cursos de unhas decoradas, mas que a maior dica é: “só a prática traz confiança e segurança”. Você vai melhorar suas habilidades com o tempo. “Aconselho a quem está começando a buscar conteúdos sobre o assunto, principalmente vídeos de nail arts. É importante também que a pessoa não tenha medo de criar”, completa Valéria. Não tenha receio em explorar cores e texturas.

Nail art para iniciantes: o beabá das unhas decoradas

Prepare suas unhas

Antes de iniciar qualquer design, suas unhas precisam estar completamente limpas. Use um removedor de esmalte sem acetona para tirar qualquer vestígio de esmalte antigo. Faça a manicure básica: empurre as cutículas ou remova, e modele o formato que deseja nas unhas. Não se esqueça de aplicar uma base transparente, já que esse produto ajuda a proteger as unhas e cria uma superfície uniforme para o esmalte.

Aposte em materiais corretos

As profissionais recomendam que você invista em um kit básico de nail art que tenha: pincéis, material de cutilagem e fitas adesivas, se for te auxiliar. Claro que esmalte, algodão, top coat e removedor de esmalte também são essenciais. E comece com o básico, designs simples para criar confiança e praticar.

“Os pincéis finos dão a forma exata que a gente precisa, mas é preciso primeiro dominar o uso das ferramentas para depois partir para desenhos mais complexos, como unhas encapsuladas ou mix de adesivo com esmaltação”, sugere a manicure. Adelma recomenda começar por desenhos geométricos e abstratos, que são mais fáceis de arrumar.

Aplique o esmalte com muito cuidado e espere secar

A aplicação do esmalte é fundamental para uma boa nail art, ela precisa ser lisa e uniforme. Deixe secar bem antes de começar a decorar as unhas, do contrário vai borrar ou deixar marcas. “A esmaltação perfeita exige uma generosa demão de esmalte e, o principal, palitar bem os cantinhos para o esmalte não escorrer, facilitando a limpeza”, sugere Ana Lima.

Seja paciente