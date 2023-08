Dicas para parar de roer as unhas e mantê-las mais fortes

Parar de roer as unhas pode ser bastante difícil, principalmente quando elas estão frequentemente enfraquecidas, quebradiças e com cutículas danificadas . Além disso, há também quem mantenha o hábito por conta de quadros de ansiedade. Seja qual for o motivo, a verdade é que ele pode se tornar bastante incômodo e difícil de resolver.

Pensando na importância de manter um crescimento saudável das unhas, conversamos com a dermatologista Juliana Toma, que é especialista em Dermatologia Oncológica pelo Instituto Sírio Libanês e tricologia, para preparar um guia completo de como deixar de roer as unhas e mantê-las fortes e bem cuidadas. Vamos juntas?

O perigo de roer as unhas

As mãos e os pés são membros que permanecem em constante movimento, gerando impactos que prejudicam seu crescimento. Segundo Juliana, a maioria dos problemas relacionados à saúde das unhas estão diretamente ligados ao hábito de roer: “O hábito de roer com frequência pode acabar prejudicando a saúde das unhas, pois sua principal função é proteger, evitando com que fungos e bactérias penetrem nesta região. Outro fator prejudicial são as microlesões causadas pela retirada dessa proteção. Essas microlesões facilitam o acesso desses organismos e até mesmo de doenças transmitidas pelo contato dos dedos com a boca, como por exemplo viroses, e o risco de fraturas nos dentes e na gengiva.” afirma a doutora. Portanto, fique atento em relação à frequência e, com a questão bacteriana e viral em mente, tente controlar o quanto você leva os dedos à boca.

Como parar de roer unhas

Existem diversas formas de parar de roer as unhas. Uma delas, bastante famosa, é associar o hábito a algo ruim, aplicando bases com gosto e cheiro amargos, encontradas facilmente em farmácias e lojas especializadas. Manter as unhas bem lixadas e pintadas – visitando uma manicure regularmente – também te faz pensar duas vezes antes de começar a puxar. Mas, caso a sua ansiedade torne realmente difícil a resolução do problema de maneira simples (chegando até mesmo a machucar os dedos), é essencial buscar por ajuda psicológica, combinado?

Cuidados com o crescimento das unhas

Agora que você já sabe que roer as unhas pode prejudicar diretamente sua saúde, precisamos nos atentar ao crescimento saudável das lâminas. Juliana explica que, mesmo em fase de crescimento, as unhas precisam ser aparadas frequentemente: “A unha naturalmente cresce de 1 à 2 milímetros ao mês, então o ideal é mantê-las em um tamanho adequado e higiênico, a fim de evitar a entrada de sujeiras mais espessas, fungos e bactérias, principalmente das unhas dos pés.”

Ela ainda conta como que o uso incorreto de utensílios de manicure e pedicure podem ser prejudiciais quando o assunto é um crescimento saudável: “Devemos estar atentas ao uso de palitos e alicates nessas regiões. Quando utilizamos o palito para retirar sujidades e excesso de pele, podemos causar o descolamento desta lâmina, consequentemente deixando ela enfraquecida e solta. Portanto, deve-se evitar a limpeza frequente desses cantos e manter os utensílios esterilizados, lembrando que são de uso pessoal e intransferível.”

Transforme suas unhas em acessórios

Existem “N” alternativas para você começar a olhar para as suas unhas com mais carinho. Uma delas é investir em esmaltações interessantes e até nails arts diferentes e vistosas, que te farão reparar mais nas mãos e ter dó de roer.

E para quem não tem paciência ou habilidade em pintar ou decorar as unhas, uma ótima alternativa é aplicar um banho de gel nas garras. Desta forma, a cor ficará fixada por muito mais tempo, além de ser impossível de arrancar a coloração com os dentes (o que pode ser extremamente prejudicial à saúde, por ser extremamente tóxico).

Hidrate sua Pele

Por fim, mas não menos importante: hidratar. A região das mãos, como já havíamos citado, está em constante movimento, sujeita ao contato com produtos químicos, impactos e efeitos dos raios solares. Portanto, não se esqueça de que suas mãos e unhas também precisam de hidratação.

Utilizar manteigas corporais e até mesmo cremes específicos para as áreas das mãos pode transformar o aspecto e o crescimento das suas unhas, tornando-as mais resistentes. E claro, não se esqueça do protetor solar. Seu eu do futuro te agradecerá imensamente por seguir essa dica.

Cuidar das unhas pode se tornar um hábito e um momento de autoestima somente seu. Faça desse momento e de suas unhas ainda mais especiais. Elas com toda certeza agradeceram.